UBND phường Bình Lộc (thành phố Đồng Nai) đang thông báo tìm nhân thân 5 ngôi mộ xưa nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường ĐT.770B. Đây là một trong những tuyến đại lộ kết nối sân bay Long Thành.

Các ngôi mộ này được xây bằng đá ong, nằm lẫn giữa rừng cao su ẢNH: UBND PHƯỜNG BÌNH LỘC

Theo đó, trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án đường ĐT.770B, UBND phường Bình Lộc phát hiện tại thửa đất số 73, tờ bản đồ số 68 (địa giới phường Bình Lộc, do Tổng công ty cao su Đồng Nai quản lý) có 5 ngôi mộ xây bằng đá ong, tập trung thành một cụm trên diện tích khoảng 80 m², và đến nay chưa xác định được nhân thân.

Để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - chi nhánh Long Khánh và UBND phường Bình Lộc thông báo tìm thân nhân hoặc người biết thông tin về các ngôi mộ nêu trên.

Dự án đường ĐT.770B đoạn qua phường Bình Lộc (thành phố Đồng Nai) đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, san ủi nền ẢNH: LÊ LÂM

Sau ngày 28.12.2026, nếu không có thân nhân kê khai hoặc không xác định được nhân thân các ngôi mộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - chi nhánh Long Khánh sẽ phối hợp UBND phường Bình Lộc thực hiện các thủ tục cất bốc, di dời theo quy định.

Đại lộ đi qua 9 xã, phường kết nối sân bay Long Thành

Dự án đường ĐT.770B dài khoảng 42,7 km được thiết kế 6 làn xe cơ giới, rộng 45,5 m, tổng mức đầu tư hơn 4.704 tỉ đồng. Điểm đầu giao với ĐT.763, điểm cuối kết nối với quốc lộ 51. Được khởi công vào ngày 10.7.2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2027.

Phối cảnh đường ĐT.770B ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Đây là tuyến đường mới đi qua 9 xã, phường của thành phố Đồng Nai, gồm các xã, phường: Xuân Bắc, Gia Kiệm, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Dầu Giây, Bình Lộc và Xuân Lập. Diện tích đất thu hồi trên 370 ha.

Đường ĐT.770B được xác định là một trong những trục giao thông chiến lược, kết nối khu vực phía bắc và phía đông của thành phố Đồng Nai với quốc lộ 51.

Ngoài ra, còn kết nối các tuyến cao tốc, các khu công nghiệp và đặc biệt là kết nối với sân bay Long Thành.