Đại lộ kết nối sân bay Long Thành: Phía tây sắp về đích, phía đông đã thành hình

Dự án sân bay Long Thành (giai đoạn 1) đang tăng tốc để đạt mục tiêu khai thác vào cuối năm 2026. Từ TP.HCM, người dân có nhiều con đường để di chuyển về sân bay Long Thành như các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51; cùng hệ thống cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu.

Và bên cạnh những tuyến đường do Trung ương đầu tư xây dựng, chính quyền thành phố Đồng Nai cũng đã quy hoạch và triển khai xây dựng hàng loạt đại lộ, với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng, để kết nối đến sân bay Long Thành theo nhiều hướng.

Ở phía tây có các tuyến đường 25B, 25C, hiện các tuyến này đã gần xong, dự kiến thông xe vào cuối năm 2026.

Đường 25B (đường Tôn Đức Thắng) được nâng cấp, mở rộng từ 2 làn xe lên 10 làn xe. Con đường này xuyên qua trung tâm Nhơn Trạch, kết nối Vành đai 3 TP.HCM đến quốc lộ 51, từ đó tạo trục giao thông hướng về sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

Đường 25C (song song với 25B, cách nhau khoảng 3 km) có quy mô 8 làn xe. Con đường này kết nối Vành đai 3 TP.HCM đến đường T1, con đường chính dẫn vào sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Ở phía đông, vào ngày 10.7.2026, thành phố Đồng Nai đã đồng loạt khởi công 3 con đường kết nối sân bay Long Thành, gồm xây mới đường ĐT.770B, và mở rộng đường ĐT.769, ĐT.773 lên 6 - 8 làn xe.

Đường ĐT.770B đoạn giao quốc lộ 1 (cách lối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 500 m) đã được giải phóng mặt bằng, lộ hình hài tuyến đường. Tuyến đường này đi qua 9 xã, phường của thành phố Đồng Nai (gồm Xuân Bắc, Gia Kiệm, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Dầu Giây, Bình Lộc và Xuân Lập) để kết nối với sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

Phối cảnh đường ĐT.770B, chiều dài toàn tuyến khoảng 42,7 km được thiết kế 6 làn xe cơ giới, rộng 45,5 m. Điểm đầu giao với ĐT.763, điểm cuối kết nối với quốc lộ 51 ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.773 đoạn gần trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai cũ), nay là xã Cẩm Mỹ (thành phố Đồng Nai) ẢNH: LÊ LÂM

Đường ĐT.773 có chiều 39 km, đi qua địa bàn 6 xã, phường của thành phố Đồng Nai gồm: Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Xuân Đường. Tuyến đường này đóng vai trò kết nối khu vực phía đông nam của thành phố Đồng Nai đến sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Còn đây là đoạn nắn tuyến thuộc dự án mở rộng đường ĐT.769 ẢNH: LÊ LÂM