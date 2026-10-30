Đại lộ kết nối sân bay Long Thành: Phía tây sắp về đích, phía đông đã thành hình

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Ngoài các dự án do Trung ương làm chủ đầu tư, thành phố Đồng Nai cũng chủ động triển khai nhiều đại lộ để kết nối sân bay Long Thành. Hiện các tuyến phía tây kết nối hướng TP.HCM gần xong, còn các tuyến phía đông cũng đã thành hình.
Dự án sân bay Long Thành (giai đoạn 1) đang tăng tốc để đạt mục tiêu khai thác vào cuối năm 2026. Từ TP.HCM, người dân có nhiều con đường để di chuyển về sân bay Long Thành như các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51; cùng hệ thống cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu.
Và bên cạnh những tuyến đường do Trung ương đầu tư xây dựng, chính quyền thành phố Đồng Nai cũng đã quy hoạch và triển khai xây dựng hàng loạt đại lộ, với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng, để kết nối đến sân bay Long Thành theo nhiều hướng.
Ở phía tây có các tuyến đường 25B, 25C, hiện các tuyến này đã gần xong, dự kiến thông xe vào cuối năm 2026.
Ở phía đông, vào ngày 10.7.2026, thành phố Đồng Nai đã đồng loạt khởi công 3 con đường kết nối sân bay Long Thành, gồm xây mới đường ĐT.770B, và mở rộng đường ĐT.769, ĐT.773 lên 6 - 8 làn xe.
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