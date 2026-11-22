Dịp Tết Nguyên đán 2027, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến tăng sản lượng khai thác sân bay Long Thành lên mức 30 - 40 chuyến bay mỗi ngày, nhằm san sẻ với sân bay Tân Sơn Nhất.

Sân bay Long Thành sẽ chính thức đưa vào vận hành ngày 24.12.2026 ẢNH: LÊ LÂM

Đó là thông tin được Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết tại buổi làm việc mới đây với Thường trực Thành ủy Đồng Nai, các hãng bay và các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành.

Theo ACV, sân bay Long Thành sẽ chính thức vận hành, khai thác thương mại vào ngày 24.12.2026.

Kế hoạch khai thác được phân kỳ thành 3 giai đoạn với quy mô tăng dần. Điều này nhằm bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa vận hành vừa tiếp tục hoàn thiện, khắc phục khiếm khuyết theo thông lệ quốc tế.

Bên trong nhà ga sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

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Giai đoạn 1: từ ngày 24.12.2026 đến hết tháng 3.2027 (lịch bay mùa đông 2026 - 2027).

Giai đoạn 2 từ tháng 4.2027 đến tháng 10.2027 (lịch bay mùa hè 2027).

Giai đoạn 3 từ tháng 10.2027 (lịch bay mùa đông 2027).

Trong đó, giai đoạn 1 khai thác khoảng 6 - 10% công suất thiết kế, tương ứng với 20 - 30 chuyến bay mỗi ngày. Tuy nhiên theo lãnh đạo ACV, giai đoạn này lại trùng với cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2027, trong khi đó slot dành cho các hãng bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất không còn nhiều.

Do đó, ACV dự kiến sẽ san sẻ nhu cầu phục vụ từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2027. Cụ thể, dự kiến sản lượng khai thác sân bay Long Thành sẽ tăng lên mức 30 - 40 chuyến bay mỗi ngày.

Hiện đang có 3 hãng hàng không trong nước gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Ông Nguyễn Đăng Minh, Trưởng ban Khai thác sân bay Long Thành cho biết hiện đang có 3 hãng hàng không trong nước gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành.

Đại diện Vietnam Airlines cũng cho biết việc tăng thêm chuyến bay thêm tại sân bay Long Thành dịp Tết Nguyên đán 2027 còn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thị trường, nếu nhu cầu tăng thì Vietnam Airlines chắc chắn sẽ có điều chỉnh để đáp ứng.

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở phường Long Thành (thành phố Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015, với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng vốn đầu tư 336.630 tỉ đồng.

Dự án sân bay Long Thành về đêm ẢNH: ACV

Dự án chia thành 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Theo kế hoạch khai thác giai đoạn 1, ACV sẽ đưa vào khai thác khu vực cánh tây và trung tâm nhà ga hành khách T1 của sân bay Long Thành, với sản lượng khai thác ban đầu đạt khoảng 6 - 10% công suất thiết kế, tương ứng từ 20 - 30 chuyến bay/ngày; tần suất đăng ký tối đa 366 chuyến/tuần.

Trong giai đoạn này sẽ ưu tiên phục vụ các đường bay nội địa và các đường bay quốc tế chặng ngắn đã được các hãng hàng không đăng ký.