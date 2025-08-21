Ghi nhận, trên địa bàn phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ), xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) nhiều tuyến hẻm tại đây ngập sâu trong nước. Nước tràn vào cả nhà dân. Nhiều hộ gia đình vẫn đang lau dọn, quét nước bẩn tràn vào nhà sau trận mưa lớn.

Dậy sớm đi thi nhưng ‘chôn chân’ giữa đường nước ngập

Tại phường Tân Sơn (quận Tân Bình cũ) tuyến đường Phan Huy Ích ngập nặng.

Ngoài ra, các tuyến đường Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12 cũ), Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp cũ), đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình cũ)... cũng bị ngập nước. Trong đó, ngập nặng nhất là đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn, nước ngập hơn nửa mét, kéo dài gần 2 km.

Theo quan sát, nước dâng cao, cuốn theo rác thải, bùn đất, tạo thành những con sóng lớn khi xe ô tô chạy qua, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Mưa lớn, nước tràn cả vào nhà dân ẢNH: TRẦN KHA

Nhiều xe máy bị chết máy, hàng loạt người phải tấp vào lề đường, đứng chôn chân chờ nước rút.

Một số trường hợp cố gắng vượt qua dòng nước vấp phải ổ gà té ngã.

"Tôi đi làm sớm để tránh kẹt xe nhưng đường ngập. Tôi dắt bộ xe gần cả cây số để tìm chỗ sửa, trễ giờ làm", anh Hùng, người đi đường cho biết.

Chị Hương, chạy xe máy trên đường Phan Huy Ích đến công ty làm ở khu công nghiệp Tân Bình. Khi đến đoạn qua địa bàn phường Tân Sơn thì xe bị chết máy.

"Nước ngập sâu quá xe chết máy. Tôi dẫn bộ thì ô tô chạy qua, sóng nước đánh vào người tôi ngã ướt hết cả đồ", chi Hương chia sẻ.