Dạy thật, học thật, thi thật bắt đầu từ quản lý thật

"Dạy thật, học thật, thi thật" chứa đựng khát vọng lớn: trả lại giá trị thật cho việc dạy, việc học và việc đánh giá. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở giáo viên, học sinh và kỳ thi thì có lẽ vẫn chưa đủ. Muốn hiện thực hóa mục tiêu ấy, cần nhìn rộng hơn đến một chủ thể có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ hệ thống: nhà quản lý giáo dục.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Một kỳ thi nghiêm túc, đánh giá đúng năng lực sẽ kéo việc dạy và việc học trở về đúng quỹ đạo ảnh: Ngọc Dương

Khi "học thật" dần nhường chỗ cho "học để thi"

Giáo viên là người trực tiếp tổ chức hoạt động học tập. Ai cũng mong muốn bài giảng của mình giúp học sinh hiểu bản chất vấn đề, biết tư duy, biết vận dụng. Nhưng nếu giáo viên phải chịu quá nhiều áp lực về hồ sơ, sổ sách, chỉ tiêu, tỷ lệ, hay luôn bị đánh giá chủ yếu bằng kết quả thi cử thì việc "dạy thật" đôi khi không còn hoàn toàn do họ quyết định. Khi cơ chế coi trọng thành tích hơn chất lượng, người dạy rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy luyện thi, dạy mẹo, dạy để lấy điểm thay vì dạy để hình thành năng lực.

Ở chiều ngược lại, học sinh cũng không phải lúc nào cũng muốn học đối phó. Phần lớn các em đều muốn được học điều có ích cho cuộc sống. Nhưng nếu mọi sự ghi nhận đều quy về điểm số, nếu thành công chỉ được đo bằng một kỳ thi, nếu áp lực từ gia đình và xã hội quá lớn thì không ít em sẽ lựa chọn học thuộc, học tủ, học để vượt qua kỳ kiểm tra. Khi đó, "học thật" dần nhường chỗ cho "học để thi".

Kỳ thi vì thế trở thành mắt xích đặc biệt quan trọng. Một kỳ thi nghiêm túc, đánh giá đúng năng lực sẽ kéo việc dạy và việc học trở về đúng quỹ đạo. Ngược lại, nếu đề thi thiên về ghi nhớ máy móc hoặc cách tổ chức, đánh giá chưa phản ánh đúng năng lực thì giáo viên và học sinh cũng sẽ điều chỉnh theo hướng thích ứng với kỳ thi, thay vì theo mục tiêu giáo dục.

Giáo dục phải tạo ra những con người có giá trị thật ảnh: Ngọc Dương

Vai trò đặc biệt quan trọng của công tác quản lý

Nhà quản lý giáo dục người xây dựng cơ chế, ban hành quy định, xác lập tiêu chí đánh giá, phân bổ nguồn lực và tạo nên "luật chơi" cho toàn hệ thống. Một cơ chế quản lý đúng sẽ khuyến khích giáo viên đổi mới, học sinh học thực chất và nhà trường coi trọng chất lượng.

Ngược lại, nếu cơ chế còn nặng về hình thức, chạy theo các con số đẹp hay thành tích ngắn hạn thì những người ở tuyến đầu rất khó kiên trì với con đường "dạy thật, học thật". Nói cách khác, quản lý không phải là một khâu đứng ngoài chuỗi giá trị giáo dục, mà là nền tảng để 3 mục tiêu còn lại được thực hiện.

Có thể hình dung giáo dục như một chiếc kiềng. "Dạy thật", "học thật", "thi thật" là 3 chân kiềng trực tiếp nâng đỡ chất lượng. Nhưng chiếc kiềng ấy chỉ đứng vững khi được đặt trên một nền đất chắc chắn. Nền đất ấy chính là quản lý thật: quản lý bằng sự minh bạch, bằng trách nhiệm, bằng dữ liệu và bằng khát vọng nâng cao chất lượng thay vì chạy theo thành tích.

Vì thế, cùng với thông điệp "dạy thật, học thật, thi thật", có lẽ đã đến lúc cần nhấn mạnh thêm một yêu cầu không kém phần quan trọng: "quản lý thật". Đó là dám nhìn thẳng vào những hạn chế của hệ thống, giảm những áp lực không cần thiết để giáo viên có thời gian đầu tư cho chuyên môn.

Quản lý thật còn là xây dựng cơ chế đánh giá công bằng, lấy sự tiến bộ của người học làm trung tâm. Quản lý thật cũng là lắng nghe tiếng nói từ giáo viên, học sinh và phụ huynh trước khi ban hành những chính sách tác động trực tiếp đến nhà trường.

Khi quản lý thật, giáo viên sẽ có điều kiện dạy thật. Khi giáo viên dạy thật, học sinh sẽ có cơ hội học thật. Khi việc học diễn ra thực chất, kỳ thi mới có thể đánh giá thật. Và chỉ khi đó, tấm bằng mới phản ánh đúng năng lực, giáo dục mới tạo ra những con người có giá trị thật.



