Dậy từ 3 giờ sáng để cổ vũ thần tượng Messi đá trận chia tay

Từ 5 giờ 30 sáng, không khí tại quán cà phê Sapa Coffee (ở đường Nguyễn Oanh, P.Gò Vấp, TP.HCM) trở nên vô cùng náo nhiệt. Sắc trắng xanh đặc trưng của áo đấu đội tuyển Argentina phủ kín không gian. Nhìn đâu cũng chỉ thấy số 10 và dòng chữ quen thuộc "Messi" trên lưng áo.

ẢNH: THẾ DUY

Trần Minh Anh (25 tuổi), làm việc cho một công ty, ở đường Nguyễn Quý Anh, P.Tân Sơn Nhì, đã có sự chuẩn bị từ rất sớm cho trận đấu đặc biệt này. "Mình đã thức dậy từ 3 giờ 30 phút sáng nay, chuẩn bị quần áo và bắt xe ôm từ nhà mình (xã Hóc Môn) tới quán. Quãng đường xa và là con gái nên mình cũng khá lo, tuy nhiên rất mong trận đấu hôm nay sẽ là một kỷ niệm trọn vẹn".

Đông đảo người hâm mộ đến xem trận chia tay đội tuyển quốc gia của Messi ẢNH: THẾ DUY

Chiếc áo đấu của Messi và những khoảnh khắc nổi bật của cầu thủ này trong màu áo đội tuyển ẢNH: THẾ DUY

ẢNH: THẾ DUY

ẢNH: THẾ DUY

ẢNH: THẾ DUY

Được truyền cảm hứng từ Messi, Minh Anh xem cầu thủ này là tấm gương và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. "Cảm ơn anh vì đã là động lực của em", cô gái bày tỏ.

ẢNH: THẾ DUY

Còn với Vũ Thị Thùy Linh (34 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Trãi, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, một trong những người thuộc ban tổ chức buổi xem trực tiếp chia sẻ: "Hiện tại có khoảng 200 bạn đang cùng xem và cổ vũ cho Messi trong trận đấu cuối cùng ngày hôm nay".

15 năm theo dõi và đồng hành cùng Messi với vai trò là một cổ động viên nhiệt thành, Linh cùng nhiều cổ động viên đã có vô vàn kỷ niệm đẹp trong giây phút thăng hoa của Messi.

"Mình có thể bỏ qua những công việc khác, dành trọn vẹn 3 tiếng đồng hồ cho Messi và đội tuyển", Linh nói.

Hòa cùng không khí náo nhiệt tại quán, Trương Tấn Phát, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, thu hút mọi ánh nhìn vì 2 tác phẩm nam sinh mang theo để cổ vũ thần tượng.

ẢNH: THẾ DUY

Trên tay Phát là 2 bức tranh mà chàng trai đã tự vẽ huyền thoại người Argentina, "Mình vẽ rất nhiều bức tranh về Messi nhưng đây là 2 bức mình tâm đắc nhất nên đã đóng khung", Phát nói. Dù có lịch học nhưng Phát cho biết sẽ lập tức đến trường ngay sau khi trận đấu kết thúc.

ẢNH: THẾ DUY

Trong khi đó, một trong những người đến quán sớm nhất, Võ Đăng Gia Huy (21 tuổi), ngụ tại đường Bàn Cờ, P.Bàn Cờ, TP.HCM hào hứng nói: "Mình theo dõi Messi từ 2015, đây là trận đấu đặc biệt và dịp này cũng chỉ là lần duy nhất nên mình cũng cố gắng sắp xếp thời gian, cố gắng xin phép để đến xem và ủng hộ cho thần tượng".

Nhiều bạn trẻ hâm mộ đã tạo nên không khí cuồng nhiệt dõi theo trận cầu chia tay của huyền thoại ẢNH: THẾ DUY

Lê Văn Tài (28 tuổi), Hội cổ động viên Messi tại TP.HCM, chia sẻ: "Messi giã từ đội tuyển quốc gia là điều mình sẽ biết trước nhưng đây là kịch bản mình khá bất ngờ. Trong lòng mình cũng khá buồn và hụt hẫng nhưng luôn hướng đến lời chúc dành cho thần tượng mình đoạn kết sự nghiệp vui vẻ".