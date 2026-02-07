Đẩy xe rùa dạo chợ tết ở tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang

Sáng 7.2, chùa Sắc Tứ Tịnh Quang (xã Triệu Phong, Quảng Trị) đã tổ chức chương trình dựng nêu, cúng tất niên và phiên chợ tết 0 đồng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Từ sớm, không khí tại ngôi chùa cổ đã rộn ràng, náo nhiệt khi các đoàn thiện nguyện tập trung về để chuẩn bị các gian hàng cho phiên chợ 0 đồng. Hơn 30 gian hàng bày bán bánh chưng, bánh tét, rau củ, nhu yếu phẩm... để giúp người nghèo có một cái tết ấm no.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp làm lễ thượng nêu tại chùa Sắc Tứ Tịnh Quang ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thượng tọa Thích Nguyên Mãn, trị sự chùa Sắc Tứ Tịnh Quang, cho biết đây là hoạt động cầu bình an dịp đầu năm mới và giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn có một cái tết ấm no.

Cây nêu được dựng lên trước khuôn viên chùa với mong muốn cầu cho một năm mới bình an ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Sáng nay hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, trụ trì chùa Sắc Tứ Tịnh Quang cùng các tăng ni phật tử đã làm lễ thượng nêu cầu nguyện một năm mới quốc thái dân an. Sau đó là lễ cúng tất niên và tiếp đến là phiên chợ 0 đồng tổ chức cho 200 hộ nghèo, người gặp tai nạn lao động, trẻ em mồ côi, người mù và nạn nhân chất độc màu da cam", thượng tọa Thích Nguyên Mãn chia sẻ.

Nhóm thiện nguyện của chị Kiều Nga bày bán rau củ tại phiên chợ tết ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chị Kiều Nga (thành viên của nhóm thiện nguyện Đồng Tâm) cho biết đây là năm đầu tiên nhóm của chị tham dự phiên chợ 0 đồng do chùa Sắc Tứ Tịnh Quang tổ chức.

"Sáng nay nhóm chúng tôi đã thu mua các loại củ quả sẵn sàng để bán cho bà con. Nói là bán cho có không khí vui nhộn của phiên chợ, chứ thực ra là phân phát cho mọi người, góp một phần nhỏ để giúp cho các hoàn cảnh khó khăn có một cái tết ấm no, đủ đầy", chị Nga nói.

Người dân dùng xe rùa được chùa chuẩn bị sẵn để đi chợ 0 đồng ẢNH: LÊ VĂN ÁI TỬ

Tại chương trình, ngoài các mặt hàng ở phiên chợ 0 đồng còn có thêm gian hàng phát quà lì xì do chùa Sắc Tứ Tịnh Quang phối hợp với Ngân hàng HD Bank tổ chức. Bên cạnh đó, còn có khu vực phát cơm miễn phí cho người dân ở xa đến tham dự.

Chương trình phiên chợ 0 đồng đã được tổ chức lâu năm và thường niên tại chùa Sắc Tứ Tịnh Quang, sau đó đã lan tỏa rộng ra các ngôi chùa khác trên địa bàn.