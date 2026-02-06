Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Biển báo 'tối đa và tối thiểu đều 50 km/giờ' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được sửa

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
06/02/2026 16:49 GMT+7

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa xử lý biển báo giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, vì thể hiện tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu đều là 50 km/giờ. Nguyên nhân được xác định do sơ suất trong quá trình sửa chữa.

Chiều nay 6.2, ông Đặng Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ 2.5 (Khu quản lý đường bộ 2), cho biết biển báo tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu cùng 50 km/giờ trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được sửa chữa.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lại từ một tài xế khi lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn gặp một biển báo khó hiểu khi tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu đều là 50 km/giờ.

Biển báo 'tối đa và tối thiểu đều 50 km/giờ' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được sửa- Ảnh 1.

Biển báo trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được sửa chữa

ẢNH: THANH LỘC

Nhiều người tỏ ra khó hiểu vì với biển báo "đánh đố" như thế, tài xế không biết phải điều khiển xe chạy thế nào cho đúng.

Theo ông Đặng Nguyễn Ngọc Linh, sự cố trên là do nhầm lẫn trong quá trình sửa chữa của đơn vị thi công và đã được khắc phục, chỉnh sửa vào sáng qua (5.2).

Biển báo 'tối đa và tối thiểu đều 50 km/giờ' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được sửa- Ảnh 2.

Biển báo có tốc độ tối đa và tối thiểu cùng lúc 50 km/giờ gây khó hiểu trước đó

ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

"Khu vực này trước đây là biển báo có tốc độ tối thiểu 60 km/giờ và tốc độ tối đa 80 km/giờ, mới đây tuyến đường này được bàn giao lại cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để triển khai dự án mở rộng thì phía Cục Cảnh sát giao thông có đề nghị hạ tốc độ tối đa từ 80 xuống còn 50 km/giờ để đảm bảo an toàn giao thông. Trong quá trình thay đổi, sửa chữa, đơn vị thi công đã nhầm lẫn dẫn đến sự việc trên", ông Linh nói.

Biển báo này đặt tại khu vực Km29+600 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hiện tại, đơn vị thi công đã tiến hành dán, che lại biển báo tốc độ tối thiểu 50 km/giờ (giữ lại biển báo tốc độ tối đa 50 km/giờ) để tránh gây hiểu lầm đối với người tham gia giao thông.

Tin liên quan

Vụ biển báo 20 km/giờ: Có được tùy tiện giới hạn tốc độ?

Vụ biển báo 20 km/giờ: Có được tùy tiện giới hạn tốc độ?

Không phải muốn giới hạn tốc độ cho phép xe lưu thông bao nhiêu cũng được, mà phải dựa vào thiết kế, hiện trạng của tuyến đường, thời gian lưu thông, điều kiện thời tiết…

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc Cam Lộ - La Sơn Quảng Trị Đơn vị thi công tối đa và tối thiểu đều 50 km/giờ biển báo khó hiểu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận