Biển báo 'tối đa và tối thiểu đều 50 km/giờ' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được sửa

Chiều nay 6.2, ông Đặng Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ 2.5 (Khu quản lý đường bộ 2), cho biết biển báo tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu cùng 50 km/giờ trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được sửa chữa.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lại từ một tài xế khi lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn gặp một biển báo khó hiểu khi tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu đều là 50 km/giờ.

Biển báo trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được sửa chữa ẢNH: THANH LỘC

Nhiều người tỏ ra khó hiểu vì với biển báo "đánh đố" như thế, tài xế không biết phải điều khiển xe chạy thế nào cho đúng.

Theo ông Đặng Nguyễn Ngọc Linh, sự cố trên là do nhầm lẫn trong quá trình sửa chữa của đơn vị thi công và đã được khắc phục, chỉnh sửa vào sáng qua (5.2).

Biển báo có tốc độ tối đa và tối thiểu cùng lúc 50 km/giờ gây khó hiểu trước đó ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

"Khu vực này trước đây là biển báo có tốc độ tối thiểu 60 km/giờ và tốc độ tối đa 80 km/giờ, mới đây tuyến đường này được bàn giao lại cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để triển khai dự án mở rộng thì phía Cục Cảnh sát giao thông có đề nghị hạ tốc độ tối đa từ 80 xuống còn 50 km/giờ để đảm bảo an toàn giao thông. Trong quá trình thay đổi, sửa chữa, đơn vị thi công đã nhầm lẫn dẫn đến sự việc trên", ông Linh nói.

Biển báo này đặt tại khu vực Km29+600 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hiện tại, đơn vị thi công đã tiến hành dán, che lại biển báo tốc độ tối thiểu 50 km/giờ (giữ lại biển báo tốc độ tối đa 50 km/giờ) để tránh gây hiểu lầm đối với người tham gia giao thông.