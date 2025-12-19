Vụ biển báo 20 km/giờ: Có được tùy tiện giới hạn tốc độ?

Trước đó, như Báo Thanh Niên phản ánh, người dân, tài xế than phiền các biển báo giới hạn tốc độ 20 km/giờ đặt trên các tuyến đường trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 (tỉnh Đồng Nai) bất hợp lý, làm khó người tham gia giao thông.

Đến ngày 17.12, trên tuyến đường 3A và đường số 10, hầu hết biển báo 20 km/giờ đều đã được tháo dỡ.

Ai được đặt biển báo giới hạn tốc độ 20 km/giờ?

Theo nhiều người dân, từ khi đường Phan Bội Châu kết nối với đường số 3A trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3, lượng phương tiện qua lại trên tuyến này tăng mạnh. Con đường trở thành tuyến giao thông quan trọng, giúp rút ngắn thời gian và khoảng cách từ quốc lộ 14 (phường Đồng Xoài) đến đường ĐT.741 (phường Bình Phước).

Tuy nhiên, khi có biển báo giới hạn tốc độ 20 km/giờ đặt trên các tuyến đường trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 gây khó cho người tham gia giao thông. Vậy quy định pháp luật về việc đặt biển báo ra sao?

Trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, theo điều 10 Thông tư 38/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định:

Cục Đường Cao tốc Việt Nam quyết định đặt biển báo đối với đường cao tốc được Bộ này quản lý.

Cục Đường bộ Việt Nam được đặt biển báo đối với đường cao tốc do doanh nghiệp được Nhà nước giao quản lý, vận hành, khai thác; hệ thống quốc lộ và đường khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định đặt biển báo đối với đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn, đường đô thị và đường chuyên dùng có hoạt động giao thông công cộng thuộc phạm vi quản lý.

Đối với trường hợp cụ thể tại tỉnh Đồng Nai, căn cứ điều 5 Quyết định 3039 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các khu công nghiệp được giao tổ chức giao thông trên các tuyến đường nội bộ thuộc các khu công nghiệp được giao quản lý. Vì thế, luật sư Hoan cho rằng, trách nhiệm của ban này phải gửi phương án đặt biển báo về Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) để xem xét, có ý kiến trước.

Không phù hợp với quy định

Cũng theo luật sư Hoan, căn cứ điều 26 luật Đường bộ, tốc độ khai thác trên đường bộ được xác định trên cơ sở tốc độ thiết kế, hiện trạng của tuyến đường, thời gian lưu thông trong ngày, điều kiện thời tiết, khí hậu, lưu lượng, chủng loại phương tiện tham gia giao thông.

Về vận tốc, tại điều 6 Thông tư 38/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định tốc độ khai thác tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư từ 50 - 60 km/giờ (tùy loại đường) và ngoài khu vực đông dân cư từ 50 - 90 km/giờ (tùy loại phương tiện, loại đường).

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, hàng chục biển báo trên 2 tuyến đường 3A và đường số 10 đã được tháo dỡ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy và các loại xe tương tự (trừ đường cao tốc) tốc độ tối đa là 40 km/giờ. Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trên đường bộ (trừ đường cao tốc) từ 30 - 50 km/giờ tùy thuộc chở người hay chở hàng.

Cơ quan quản lý đường bộ phối hợp với cảnh sát giao thông, UBND nơi có đoạn đường cần đặt biển báo để xem xét, quyết định tốc độ cho phép và tổ chức đặt biển báo tốc độ đối với:

Đường bộ đang khai thác nằm trong khu vực đông dân cư có điều kiện bất lợi (đường một chiều, hoặc đường hai chiều có tổng bề rộng phần xe chạy nhỏ hơn 3,0 m và tập trung công trình hạ tầng liên tiếp, sát mép phần xe chạy, tầm nhìn hạn chế).

Đường bộ nằm ngoài khu vực đông dân cư có điều kiện bất lợi, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông (bán kính đường cong nhỏ, đường cong liên tiếp, độ dốc dọc lớn, tầm nhìn hạn chế).

"Như vậy, những tuyến đường trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 không thuộc các trường hợp cần hạn chế tốc độ thì việc đặt biển báo tốc độ tối đa 20 km/giờ là không phù hợp với quy định", luật sư Hoan phân tích.

Ngoài ra, tại Quyết định 3039/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định trách nhiệm của các sở, đơn vị liên quan trong đó có Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm theo dõi tình hình giao thông sau khi thực hiện tổ chức giao thông, kịp thời điều chỉnh các bất cập nếu có.