ĐBQH chờ Bộ GTVT trả lời việc giá vé máy bay tăng cao do nhiều loại phí

Tiếp tục thảo luận về báo cáo kinh tế - xã hội tại Quốc hội sáng 29.5, đại biểu Lưu Bá Mạc (đoàn Lạng Sơn) cho biết, báo cáo của Chính phủ đề cập đến giá vé máy bay tăng cao thời gian qua.

Cụ thể, số máy bay thương mại giảm mạnh, tính đến cuối tháng 3.2024 chỉ còn khoảng 170 máy bay, đã giảm 40 máy bay, tương đương giảm khoảng 20% so với cùng kỳ. Cạnh đó, một số doanh nghiệp trong nước tái cấu trúc khiến đường bay trong nước cắt giảm hoặc là giảm tần suất, đồng thời giá nhiên liệu tăng cao.

Những điều này đã góp phần làm tăng giá vé máy bay, ảnh hưởng đến phát triển du lịch nội địa và nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ chưa đề cập đến giải pháp đối với vấn đề trên.

Đại biểu đoàn Lạng Sơn kiến nghị Chính phủ cân nhắc có giải pháp để giảm giá máy bay nội địa, từ đó giảm chi phí đi lại cho người dân. Đồng thời, góp phần thu hút thêm khách du lịch trong nước, quốc tế, kích cầu hoạt động du lịch, dịch vụ nội địa và tăng tính cạnh tranh của các tour du lịch so với tour du lịch nước ngoài.

Ông Mạc cũng nhắc lại một số giải pháp đã được chuyên gia, các nhà quản lý đang thảo luận như có chính sách để hỗ trợ các hãng hàng không trong nước thông qua việc miễn, giảm thuế, phí có liên quan và giảm giá trong dịch vụ hàng không. Đặc biệt là cần tăng số lượng máy bay, mở thêm các đường bay và đưa vào khai thác một số máy bay đang bị bỏ, không gây lãng phí.

Cần có biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hãng hàng không trong nước trước những hành vi không lành mạnh của công ty nước ngoài cho thuê và mua máy bay. Một đội máy bay hùng mạnh chính là sức mạnh quốc gia. Đại biểu Lưu Bá Mạc (đoàn Lạng Sơn)

Cùng quan điểm này, theo đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp), thời gian gần đây vé máy bay tăng cao, ảnh hưởng đi lại của người dân giảm sút. Các hãng bay thua lỗ nhiều năm liền, nhưng đơn vị thu phí dịch vụ cảng hàng không vẫn tăng thu nhiều năm.

Một trong những nguyên nhân, có việc bị thu nhiều loại phí tại sân bay. Ngoài ra, việc thu phí giao thông thủ công tại các trạm của sân bay cũng gây bức xúc cho khách hàng. Theo đại biểu đoàn Đồng Tháp, vấn đề này chờ câu trả lời của Bộ GTVT.

Đáng chú ý, trước đó tranh cãi liên quan đến thuế phí trong cơ cấu giá vé máy bay hiện nay giữa Bộ GTVT và Bộ Tài chính vẫn chưa có hướng ra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, thuế, phí do Bộ Tài chính quản lý trong cơ cấu giá vé máy bay rất ít. Các loại phí mà mọi người đang nói là chiếm tỷ trọng cao trong giá vé là phí dịch vụ như phí đỗ sân bay, máy bay… do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thu và Bộ GTVT quản lý.

Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, giá vé máy bay cao không phải do giá dịch vụ hàng không cao. Theo đó, cơ cấu chi phí 1 chuyến bay gồm 4 yếu tố. Thứ nhất, nhiên liệu hàng không (37 - 42%). Trong đó, chi phí thuế do Bộ Tài chính quy định chiếm tỷ trọng từ 7,7 - 8,7% tổng chi phí một chuyến bay.

Thứ hai, chi phí thuê, mua, sửa chữa bảo dưỡng máy bay chiếm 32 - 41%. Thứ ba, chi phí phục vụ chuyến bay chiếm 6 - 7%, bao gồm cả các dịch vụ do Bộ GTVT định giá và các dịch vụ do doanh nghiệp quyết định. Thứ 4 là chi phí bán hàng, quản lý, chi phí khác (16 - 19%)… do doanh nghiệp quản trị.

"Như vậy, cơ quan nhà nước có thể điều tiết giảm chi phí chuyến bay thông qua việc giảm chi phí liên quan. Cụ thể, có thể giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT (đang chiếm 7,7 - 8,7% tổng chi phí một chuyến bay). Phần chi phí dịch vụ do Bộ GTVT định giá tác động không lớn", đại diện Cục Hàng không Việt Nam chia sẻ.