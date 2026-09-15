Để học sinh vùng cao yên tâm đến lớp

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Chị La Thị Tình, một phụ huynh ở xã Bình Liêu, kể trước đây không ít trẻ trong vùng chưa học hết tiểu học, nhiều em học hết THCS đã nghỉ để đi làm phụ giúp gia đình. Điều kiện đi lại khó khăn, kinh tế eo hẹp khiến việc học của trẻ trở thành nỗi lo thường trực của nhiều phụ huynh.



"Bây giờ người dân chúng tôi vui lắm vì đã có trường liên cấp. Các cháu được ăn, ở, học tập tại trường, được các thầy cô chăm sóc hằng ngày, không còn phải băng rừng, lội suối như trước. Điều chúng tôi mong nhất là các cháu có cơ hội học hành để có tương lai tốt hơn", chị Tình chia sẻ.

Niềm vui ấy càng rõ hơn trong năm học 2026 - 2027 khi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu đi vào hoạt động. Trường được thành lập ngày 15.8, trên cơ sở sắp xếp lại Trường Tiểu học Tình Húc và giải thể Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bình Liêu.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trò chuyện và gửi lời chúc mừng năm học mới tới các em học sinh vùng cao của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỉ đồng, trường được bổ sung đồng bộ phòng học, phòng bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, thư viện, nhà đa năng, sân thể thao và bể bơi.

Cô Ngô Thị Thanh Ninh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, cho biết năm học này trường dự kiến có 27 lớp với 695 học sinh, gồm 327 học sinh nội trú và 368 học sinh bán trú. Trường có 38 phòng học, 11 phòng bộ môn, 45 phòng ở nội trú cùng các trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt. Ngay đầu năm học, 100% học sinh đã được cấp sách giáo khoa.

Từ bữa ăn, hộp sữa đến những chuyến xe miễn phí

Theo Sở GD-ĐT TP.Quảng Ninh, hệ thống chính sách giáo dục đặc thù của thành phố hiện có quy mô thực hiện khoảng 539.000 lượt người học và nhà giáo, với tổng kinh phí gần 800 tỉ đồng mỗi năm học.

Đáng chú ý, một trong những chính sách có phạm vi thụ hưởng lớn nhất là hỗ trợ sữa uống miễn phí cho toàn bộ trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập, tư thục trên địa bàn, với kinh phí hơn 290 tỉ đồng/năm.

Các em học sinh ở Quảng Ninh được uống sữa tươi miễn phí ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Toàn bộ học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cũng được cấp miễn phí sách giáo khoa theo hình thức trang bị tại cơ sở giáo dục để học sinh mượn sử dụng trong năm học. Chính sách này dự kiến phục vụ hơn 290.000 học sinh, học viên, với kinh phí khoảng 147 tỉ đồng.

TP.Quảng Ninh đồng thời dành khoảng 188 tỉ đồng/năm học để hỗ trợ ăn trưa, bán trú cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và các nhóm đối tượng ưu tiên; hỗ trợ kinh phí tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục.

Tại những địa bàn khó khăn, thành phố còn hỗ trợ tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non trong dịp hè; hỗ trợ ăn, ở tập trung hoặc đưa đón học sinh đến trường nhằm hạn chế nguy cơ học sinh nghỉ học do khoảng cách địa lý và điều kiện giao thông.

Chính sách giáo dục Quảng Ninh còn hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm bắt buộc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; đồng thời có chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và địa bàn đặc biệt khó khăn.

Ở chiều ngược lại của giáo dục đại trà, nguồn lực cho giáo dục mũi nhọn cũng được tăng lên. Học sinh đạt giải quốc tế có thể được thưởng đến 700 triệu đồng; riêng học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn được hưởng mức thưởng bằng 1,5 lần mức chung. TP.Quảng Ninh cũng tiếp tục đầu tư bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và thực hiện các chính sách đặc thù đối với Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Giữ học sinh ở lại trường

Một trong những chính sách đáng chú ý của TP.Quảng Ninh là Nghị quyết 93/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ năm học 2025 - 2026 đến 2030 - 2031, trong đó hỗ trợ học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo có nhà xa trường hoặc phải đi qua địa hình, giao thông khó khăn.

Theo đó, học sinh ăn, ở tập trung được hỗ trợ 936.000 đồng/người/tháng. Những nơi không đủ điều kiện tổ chức ăn, ở tập trung được hỗ trợ đưa đón từ 510.000 - 730.000 đồng/người/tháng, tùy cấp học. Giáo viên, nhân viên trực tiếp đưa đón được hỗ trợ 2,34 triệu đồng/tháng/15 học sinh. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 92 tỉ đồng/năm học.

Ông Vi Tiến Vượng, Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, cho biết chính sách đã giúp học sinh ở các thôn, bản xa đến trường an toàn, ổn định hơn, đồng thời giảm chi phí, thời gian đi lại cho gia đình, góp phần duy trì sĩ số và hạn chế học sinh bỏ học.

Tại nhiều trường vùng cao, việc học sinh được ăn, nghỉ tại trường giúp hạn chế phải di chuyển nhiều lần trong ngày, nhất là với những em nhà cách trường hàng cây số. Giáo viên cũng có thêm thời gian chăm sóc, nắm bắt hoàn cảnh và kịp thời hỗ trợ học sinh.

Cô giáo Lê Thị Thu Hiền lớp 3A3, Trường TH Quang Trung đang giới thiệu bộ sách miễn phí và gửi tới học sinh thân yêu của mình ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo Sở GD-ĐT TP.Quảng Ninh, các chính sách địa phương vừa ban hành trong năm học này ngoài ý nghĩa vật chất mà mục tiêu quan trọng hơn là giảm những nguyên nhân có thể khiến học sinh, nhất là trẻ em ở vùng khó khăn, phải nghỉ học hoặc bỏ học.



Với gần 800 tỉ đồng dành cho khoảng 539.000 lượt người học và nhà giáo mỗi năm học, chính sách giáo dục Quảng Ninh đang đi theo hướng đầu tư trực tiếp vào con người. Quan trọng hơn là không để lý do nào khiến một đứa trẻ phải dừng con đường học tập.