Để hương trầm bay xa

Rời phố về quê trồng dó bầu

Anh Nguyễn Chí Thành (40 tuổi, ngụ thôn 4, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) là một trong những người trẻ quyết định bỏ phố về quê, mở xưởng sản xuất trầm hương để phát triển nghề truyền thống. Trước đó, ông chủ xưởng trầm năng động hiện tại từng làm việc trong ngành giao thông vận tải tại TP.HCM.

Anh Thành chăm sóc vườn cây dó bầu do bố mẹ vợ để lại ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tốt nghiệp đại học năm 2010, anh Thành sớm có công việc ổn định tại một công ty đường sắt với thu nhập cao. Thế nhưng, sự quyến rũ của mùi hương trầm quê nhà cứ thế thôi thúc và đến năm 2015, anh quyết định nghỉ việc, trở về Phúc Trạch lập nghiệp trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Điểm tựa của anh là khu vườn dó bầu rộng 3.000 m² được bố vợ trồng từ năm 1991. "Lúc đó, bố vợ tôi chủ yếu chặt cây dó bầu bán cho thương lái, một số ít giữ lại để xoi trầm làm nhang. Quy trình sản xuất thủ công, lấy công làm lãi nên sản lượng chẳng đáng là bao", anh Thành nhớ lại.

Quyết không để nghề quý mai một, anh đánh liều vay mượn hơn 500 triệu đồng để dựng xưởng, đưa máy móc hiện đại vào quy trình sản xuất nhang trầm. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ làm thủ công sang máy móc là một bài toán khó. Không ít mẻ nhang đầu tiên bị hỏng, mùi hương không chuẩn hoặc nén nhang bị cong vênh. Anh Thành đã dành hàng tháng trời ăn ngủ tại xưởng, tỉ mẩn thử nghiệm từng tỷ lệ phối trộn bột trầm và keo bời lời thiên nhiên để tìm ra "công thức vàng".

Bước ngoặt đến vào năm 2017 khi anh mang sản phẩm "của nhà trồng được" đến triển lãm kỷ niệm 150 năm thành lập địa phương. Mùi hương thanh khiết từ những nén nhang sạch của anh đã thuyết phục được những vị khách khó tính nhất. "Được lãnh đạo địa phương động viên, tôi quyết tâm nâng cấp quy trình để sản phẩm không chỉ sạch mà còn phải đạt chuẩn", anh Thành phấn khởi chia sẻ.

Anh Nguyễn Chí Thành đang tích cực nghiên cứu các dòng sản phẩm cao cấp hơn cho trầm hương ẢNH: PHẠM ĐỨC

Anh Thành kiên trì với triết lý sản xuất sạch: Không hóa chất - Không chất tạo màu - Không hương liệu công nghiệp. Để đạt chuẩn OCOP 3 sao, quy trình kiểm soát đầu vào cực kỳ khắt khe. Gỗ dó bầu phải đủ tuổi, tích trầm tự nhiên mới được chọn để đưa vào nghiền mịn. "Để nén nhang cháy đều, tàn đẹp mà vẫn giữ được mùi thơm thanh khiết đặc trưng của trầm Phúc Trạch, khâu phơi sấy và đóng gói phải thực hiện trong môi trường khô ráo tuyệt đối", anh Thành chia sẻ về bí quyết.

Được hỗ trợ từ chính sách khuyến nông của địa phương, anh mạnh dạn cải tiến quy trình đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc để khách hàng hoàn toàn yên tâm. Sự kiên trì ấy cuối cùng đã "đơm hoa". Sản phẩm của anh không chỉ dừng lại ở các buổi triển lãm địa phương mà bắt đầu xuất hiện trong các hội chợ công thương ở các tỉnh thành và vào nhiều cửa hàng trên toàn quốc, mang hương trầm vùng đất Phúc Trạch đi khắp mọi miền.

Với sản lượng tiêu thụ ổn định, mỗi năm cơ sở xuất bán hàng vạn sản phẩm từ trầm, mang về doanh thu ước tính hơn 500 triệu đồng. Không dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, anh Thành còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 3 - 5 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. "Nhìn anh em công nhân có thu nhập ổn định, không phải ly hương đi làm thuê xứ người, là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi khi quyết định rời phố về quê", anh Thành tâm sự.

Đưa trầm "lên sàn"

Tương tự anh Thành, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (25 tuổi) cũng chọn quay về với những gốc dó bầu sần sùi giữa nắng gió Phúc Trạch. Ít ai hình dung được cô cử nhân marketing, vốn quen với những bản kế hoạch, những buổi họp tại thủ đô Hà Nội, lại có ngày quyết định về quê... cầm khoan. Năm 2024, chị Dung khiến gia đình ngỡ ngàng khi rẽ hướng, rời phố về rừng. Với chị, đó không phải là phút bốc đồng của tuổi trẻ, mà là một cuộc trở về đầy hy vọng. "Phúc Trạch có nguồn dó bầu dồi dào, được ví như vàng lộ thiên. Thế nhưng bao năm qua, trầm quê mình cứ quẩn quanh bán thô, không thương hiệu, bị ép giá. Mình thấy đau lòng và muốn làm một điều gì đó khác đi", chị Dung tâm sự, với đôi mắt kiên định nhìn về phía vườn dó bầu bạt ngàn.

Bỏ công việc với thu nhập ổn định, chị Nguyễn Thị Thùy Dung quyết định về quê lập nghiệp từ vườn cây dó bầu ẢNH: PHẠM ĐỨC

Chị Dung bắt đầu hành trình khởi nghiệp bằng những ngày trực tiếp lên đồi, đổ mồ hôi chăm sóc 5 ha trồng dó bầu của gia đình nhà chồng và mở xưởng sản xuất trầm hương. Thời điểm đó, cô gái 23 tuổi còn miệt mài nghiên cứu chế phẩm sinh học, chuẩn hóa quy trình tạo trầm sạch với mục tiêu duy nhất: nông nghiệp phải bền vững và tử tế.

Điểm khác biệt nhất của "bà chủ" gen Z này chính là tư duy làm thương hiệu bài bản. Thay vì ngồi chờ thương lái đến vườn ép giá như cách làm truyền thống, chị Dung chủ động xây dựng bộ nhận diện thương hiệu riêng cho các sản phẩm hương trầm, nụ trầm, đồ mỹ nghệ.

Tận dụng thế mạnh của một người học marketing, chị đưa hương trầm Phúc Trạch "lên sàn". Các nền tảng số như Facebook, TikTok, Shopee trở thành cầu nối để sản phẩm của cô gái trẻ tiếp cận khách hàng trên toàn quốc. Những clip ngắn ghi lại cảnh chăm sóc cây, quy trình tạo ra sản phẩm từ trầm của chị Dung được cộng đồng mạng ủng hộ vì tính chân thực và câu chuyện truyền cảm hứng.

Chị Dung bảo vì mới khởi nghiệp nên doanh thu vẫn chưa đáng kể, song bật mí: "Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa rồi, các sản phẩm của cơ sở đã cháy hàng".

"Mặc áo mới" cho đặc sản quê hương

Giữa những vườn dó bầu đầy nắng, những người trẻ như anh Thành, chị Dung đang miệt mài viết tiếp giấc mơ đưa trầm Phúc Trạch vươn ra biển lớn bằng tư duy của thời đại số.

Anh Thành cho biết sau khi đạt chuẩn OCOP 3 sao, mục tiêu tiếp theo là nâng cấp sản phẩm lên chuẩn 4 sao và xa hơn là tìm đường xuất khẩu. Anh đang tích cực nghiên cứu các dòng sản phẩm cao cấp hơn như trầm nụ, trầm miếng và tinh dầu trầm để đáp ứng thị hiếu của các thị trường khó tính như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chị Dung ghi lại cảnh chăm sóc cây, quy trình tạo ra các sản phẩm từ trầm ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Người Nhật, người Hàn rất chuộng các sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên. Trầm hương Phúc Trạch có mùi thơm đặc trưng mà không vùng nào có được, đó là lợi thế để mình tự tin bước ra biển lớn", mắt anh Thành sáng rực khi nói về những lô hàng dự kiến sẽ vượt biển trong tương lai gần.

Anh còn mở rộng diện tích trồng dó bầu lên 6 ha để bảo đảm nguồn nguyên liệu dồi dào phục vụ việc sản xuất các sản phẩm về trầm. Còn chị Dung chia sẻ: "Với mình, giữ nghề truyền thống là trách nhiệm, nhưng đổi mới cách làm là con đường duy nhất để nghề phát triển bền vững. Mình muốn khách hàng không chỉ mua một nén hương, mà họ đang cảm nhận cả một giá trị văn hóa của vùng đất Hà Tĩnh".

Bên cạnh đó, chị Dung mong muốn được chính quyền địa phương đồng hành để biến làng nghề trầm hương Phúc Trạch thành điểm đến du lịch trải nghiệm. Ở đó, du khách sẽ được chạm tay vào những thân gỗ mục, nghe kể về sự kỳ diệu của trầm và thấy cách người trẻ đang nâng niu "linh hồn" đất quê.

Ông Phan Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, khẳng định địa phương luôn trải thảm đỏ và tiếp lửa cho khát vọng khởi nghiệp của người trẻ. Với xã, thành công của các mô hình thanh niên không chỉ nằm ở những con số lợi nhuận, mà còn là đòn bẩy chiến lược để người dân bám trụ, thoát nghèo bền vững và thực sự làm giàu trên chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn.

"Xã đang dồn sức lực hỗ trợ đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, chuẩn hóa nhãn hiệu và xây dựng thương hiệu bài bản. Mục tiêu cốt lõi là OCOP hóa các sản phẩm địa phương, từng bước đưa hàng hóa Phúc Trạch thoát khỏi lũy tre làng, nâng cao giá trị và đủ sức sòng phẳng cạnh tranh trên thị trường", ông Thanh chia sẻ.