Để không bị phạt 50 triệu đồng khi sạc xe điện?

Những năm gần đây, xe điện phát triển nhanh tại các đô thị lớn. Cùng với đó, việc sạc tại nhà trở thành lựa chọn phổ biến vì rẻ và tiện. Tuy nhiên, hành vi sạc xe điện tập trung trong nhà mà không có giải pháp ngăn cháy có thể bị phạt tới 50 triệu đồng. Quy định này xuất phát từ thực tế liên tiếp xảy ra các vụ cháy liên quan đến sạc xe điện, đặc biệt tại nhà trọ và chung cư mini.

Cụ thể, theo Điểm a Khoản 4 và Khoản 6, Điều 12 Nghị định 106/2025/NĐ-CP quy định phạt 40 - 50 triệu đồng với hành vi không có giải pháp ngăn cháy tại khu vực sạc xe điện tập trung trong nhà. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn phải khắc phục như thiết kế lại khu vực sạc, bổ sung giải pháp ngăn cháy theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phải tuân thủ các quy định khi sạc xe máy điện

Không ít sinh viên, nhân viên văn phòng cho biết vẫn thường sạc qua đêm để sáng hôm sau có thể dùng xe ngay. N.H.P, sinh viên một trường đại học ở khu vực P.Hạnh Thông (trước đây là Q.Gò Vấp, TP.HCM), cho biết: "Ban ngày mình đi học, đi làm tối mới có thời gian sạc xe, điểm sạc xe công cộng thì khá xa chỗ mình ở. Nên mình không có thời gian để chạy ra đó sạc vì phải chờ khá lâu với lại cũng tốn phí nữa".

Ông Bùi Xuân Thái, Phó chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam, cho biết dù nhà sản xuất đã có hướng dẫn chi tiết, người dùng vẫn thường mắc các sai lầm nguy hiểm. Việc sử dụng bộ sạc không rõ nguồn gốc hoặc công suất không phù hợp có thể gây hỏng pin, quá tải mạch điện, dẫn đến cháy nổ. Sạc qua đêm khi không có người giám sát là thói quen phổ biến, nhất là với người đi làm hoặc đi học cả ngày, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng nếu hệ thống điện quá tải hoặc bộ sạc gặp sự cố. Một số người sạc khi pin còn nhiều, hoặc ngay khi vừa đi xe về khiến pin còn nóng, làm gia tăng nguy cơ quá nhiệt. Không ít trường hợp kéo dây sạc quá dài, dùng dây tiết diện nhỏ hơn yêu cầu, hay để xe và bộ sạc ở nơi ẩm ướt, gần vật liệu dễ cháy. Việc bỏ qua kiểm tra định kỳ thiết bị, hoặc tự ý thay đổi thông số kỹ thuật, lắp linh kiện không tương thích cũng là nguyên nhân gây cháy mà nhiều người không để ý.

Cần chú ý khi sạc xe máy điện để không gây cháy nổ

Theo ông Thái, tại các khu nhà trọ và chung cư mini, nguy cơ này càng đáng lo ngại. "Khi được xây dựng, phần lớn những công trình này chưa tính đến nhu cầu sạc xe điện, nên hệ thống điện thường chỉ đáp ứng các thiết bị sinh hoạt cơ bản. Khi số lượng xe điện tăng nhanh, đặc biệt là tình trạng nhiều người sạc cùng lúc vào buổi tối, hệ thống dễ bị quá tải. Một chập điện nhỏ ở khu vực sạc chung, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, có thể lan nhanh sang các khu vực khác, gây hậu quả nghiêm trọng", ông Thái nói.

Để tránh bị xử phạt, ông Thái khuyến cáo: "Các chủ nhà trọ và ban quản lý chung cư cần chủ động kiểm tra, đánh giá hệ thống điện, sửa chữa hoặc nâng cấp nếu cần, đồng thời trang bị bình chữa cháy xách tay phù hợp với pin lithium-ion và lắp thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo nhiệt, báo khói".

Đối với các cá nhân sử dụng xe máy điện, ông Thái khuyên nên xây dựng thói quen sạc an toàn: chỉ sử dụng bộ sạc chính hãng; chọn vị trí khô ráo, thoáng mát, tránh gần nguồn nhiệt và vật dễ cháy; không sạc chung ổ với các thiết bị công suất lớn; không sạc khi vắng nhà; kiểm tra pin và thiết bị sạc thường xuyên để phát hiện hư hỏng; tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của nhà sản xuất. Đây là những nguyên tắc đơn giản nhưng có thể giúp loại bỏ phần lớn nguy cơ.

Ông Thái cho biết sắp tới bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có kế hoạch phối hợp với cơ quan quản lý thị trường thực hiện việc giám sát, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh xe điện để đảm bảo xe điện lưu thông trên thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo cho người tiêu dùng sử dụng xe điện an toàn và hiệu quả.