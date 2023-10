Để không bị xóa đăng ký thường trú

Lợi ích thường trú, tạm trú rõ ràng

Bộ Công an cho biết theo luật Cư trú đang có hiệu lực, khi xóa đăng ký thường trú, cơ quan chức năng phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Hiện xóa đăng ký thường trú đã được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Người dân có thể đến công an xã, phường hoặc thực hiện trực tuyến tại nhà theo các bước được hướng dẫn trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an cho hay, cơ quan này đã chỉ đạo các tỉnh, TP thực hiện luật Cư trú năm 2020 và làm "đúng, đủ, sạch, sống" dữ liệu cơ sở dân cư quốc gia, trong đó có dữ liệu cư trú của người dân.

Đại diện C06 cho hay người dân phải có trách nhiệm khai báo cư trú rõ ràng. Điều này không chỉ giúp cơ quan quản lý thuận tiện mà còn mang lại lợi ích cho chính người dân. Cụ thể, người dân đăng ký thường trú, tạm trú rõ ràng sẽ được đảm bảo quyền lợi, được hưởng những chính sách an sinh xã hội và nhiều lợi ích khác.

"Đăng ký cư trú rõ ràng là trách nhiệm và quyền lợi của người dân. Nếu người dân không đăng ký tạm trú, thường trú thì không làm được giấy khai sinh cho con, không đăng ký dùng điện nước được, không cho con đi học được… và khi gặp rắc rối, công an địa phương cũng không biết mà hỗ trợ", đại diện C06 thông tin.

Theo đó, việc đăng ký thường trú, tạm trú rất dễ dàng vì có thể thực hiện trên cổng dịch vụ công, thủ tục vẫn như cũ và thông tin được lưu trữ trên môi trường điện tử, không cần sổ sách như trước kia. Khi thay đổi nơi thường trú, người dân cần làm thủ tục đăng ký nơi thường trú mới. Khi hồ sơ được duyệt, công an ở nơi ở mới sẽ tự xóa nơi thường trú cũ mà người dân không cần quay lại để làm thủ tục xóa như trước đây.

Về tạm trú, người dân đăng ký tạm trú sẽ mặc định có hiệu lực trong vòng 2 năm tạm trú ở địa chỉ đó. Song, nếu hết hạn 2 năm người dân không gia hạn tạm trú thì mặc định bị xóa tạm trú và người dân sẽ bị mất đi nhiều quyền lợi.

"Người dân không chủ động khai báo cư trú rõ ràng, không cập nhật thông tin cư trú thì không có cơ chế để xử phạt, nhưng khuyến khích người dân phải tuân thủ. Tuy nhiên, người dân sẽ không được hưởng những quyền lợi và chỉ khi xảy ra sự việc hoặc sự kiện nào đó thì mới thấy rõ được vai trò của đăng ký thường trú, tạm trú rõ ràng và kịp thời", đại diện C06 nói.

Trần Cường