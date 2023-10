Công an TP.HCM đánh sập tín dụng đen biến tướng: Phá án từ thông tin tờ rơi

Hiện nay, Công an TP.HCM đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động tín dụng đen, bóc gỡ nhiều đường dây quảng cáo tín dụng đen trên các cột điện, qua thông tin trên các tờ rơi.

Các bị can Phan Văn Tài, Phan Văn Trọng, Phùng Văn Minh (từ trái qua) bị bắt THANH TUYỀN

Theo Công an TP.HCM, các nghi can tiếp cận người dân có nhu cầu vay tiền bằng cách dán tờ rơi quảng cáo, phát tờ rơi trên khắp tuyến phố, tập trung ở nhiều đường hẻm. Các tờ rơi dán lên cột điện thường có nội dung: cho vay giải ngân trong 30 phút, liên hệ...; không cần thế chấp, gọi là có tiền...

Việc dán tờ rơi quảng cáo tín dụng đen trên đường gây mất mỹ quan đô thị, đồng thời loại tội phạm này kéo theo nhiều hành vi vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, tạt sơn, chất bẩn khi người vay không trả nợ đúng hạn như đã xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM.

Từ lời mời chào quảng cáo như vậy, những người gặp khó khăn về tài chính đã điện thoại cho các đối tượng, từ đó rơi vào "bẫy" tín dụng đen.

Cho vay lãi suất 240% đến 695%/năm, nhiều người vỡ nợ

Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Tân Bình bắt giữ 5 bị can gồm: Phan Văn Tài, Phan Văn Trọng, Phùng Văn Minh, Mạc Bửu Đức, Nguyễn Quang Tỉnh để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Công an thu giữ tài liệu tín dụng đen THANH TUYỀN

Quá trình điều tra xác định 5 bị can từ TP.Hà Nội vào TP.HCM để hoạt động tín dụng đen từ nhiều năm nay. Nhóm này thuê người đi in tờ rơi có thông tin cho vay như số điện thoại kèm thủ tục vay dễ dàng, rồi dán lên cột điện, tường nhà người dân.

Khách có nhu cầu muốn vay tiền thì điện thoại gặp Phan Văn Tài, khách hàng chỉ cần đưa gấp tờ tùy thân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe là sẽ giải quyết cho vay tiền.

Nhóm của Phan Văn Tài cho vay với lãi suất "cắt cổ" từ 240% đến 695%/năm khiến nhiều nạn nhân vỡ nợ. Tiến hành khám xét nơi ở của nhóm người này, công an thu giữ hơn 170 kg tờ rơi, 35 kg card visit quảng cáo trái quy định in thông tin cho vay.

Tài phân công Trọng phụ trách cho vay và thu tiền tại địa bàn Q.Bình Thạnh, bị can Minh phụ trách địa bàn Q.Gò Vấp, bị can Đức phụ trách Q.12 và H.Hóc Môn, còn địa bàn H.Bình Chánh và Q.Tân Bình do bị can Tỉnh phụ trách.

"Để điều tra, xóa đường dây tín dụng đen này, công an đã rất vất vả, bởi đối tượng tinh vi, thay đổi số điện thoại liên tục, người cầm đầu đường dây thường không lộ diện, cho đàn em gặp khách vay, thẩm định hồ sơ, vì vậy gây khó khăn trong quá trình theo dõi, điều tra", trinh sát nhớ lại.

Tăng cường kiểm tra cơ sở in ấn, photocopy

Đại tá Lê Hoài Phong, Trưởng công an Q.Tân Bình cho biết, thời gian qua Công an Q.Tân Bình đã triệt xóa một số đường dây tín dụng đen. Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, hiện nay Công an Q.Tân Bình đang tăng cường kiểm tra các cơ sở dịch vụ photocopy, in ấn. Ngoài ra phải nhắc nhở, vận động chủ cơ sở không in ấn các sản phẩm quảng cáo dùng để dán, treo, gắn trái phép tại nơi công cộng, nhất là quảng cáo liên quan tín dụng đen.

Đồng thời, Q.Tân Bình sẽ tăng cường kiểm tra nhân hộ khẩu, nắm hộ, nắm người, nắm nhân thân lai lịch, di biến động của các đối tượng nghi vấn hoạt động dán quảng cáo trái phép, cho vay nặng lãi… nhằm phối hợp các đơn vị chức năng xử lý.

Tang vật liên quan hoạt động tín dụng đen của các bị can THANH TUYỀN

Theo Công an TP.HCM, các thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay, hay dán tờ rơi cho vay, đòi nợ trái pháp luật gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Công an TP.HCM tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Bộ Công an cũng yêu cầu công an các cấp áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi liên quan đến tín dụng đen.

Luật sư Hoàng Tư Lượng (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích, theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu các đối tượng, tổ chức cho vay tiền dính tới việc cho vay với lãi suất cao, "khủng bố" người vay thì có thể bị xử lý hình sự về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

"Đối với hành vi gọi điện đe dọa, tung tin sai, bôi nhọ người vay chưa trả đúng hạn lên mạng xã hội… có thể bị tội làm nhục người khác. Mặc dù lực lượng công an triệt phá nhiều đường dây và nhóm đối tượng cho vay nặng lãi nhưng hoạt động tín dụng đen vẫn chưa được loại bỏ triệt để, việc xử lý còn nhiều gian nan. Người dân tuyệt đối không vay tín dụng đen để tránh những phiền phức về sau", luật sư Lượng nói.