Để không còn 'điểm nóng' rác thải

Hoàng Sơn
14/10/2025 08:23 GMT+7

Chiến dịch xóa các điểm bức xúc về rác thải, xà bần của P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) là động thái tích cực, biểu thị quyết tâm của chính quyền cơ sở trong việc lập lại trật tự môi trường. Nhưng để duy trì kết quả ấy còn nhiều việc phải làm…

Chỉ trong 2 ngày đầu tháng 10, lực lượng chức năng P.Sơn Trà đã thu gom hơn 32 tấn rác, xóa 10 "điểm đen" ô nhiễm trên địa bàn. Đặc biệt, trong 5 ngày cao điểm (1 - 5.10), tổ liên ngành đã xử phạt 5 trường hợp đổ trộm xà bần, ngăn chặn hơn 10 vụ vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện. Các tuyến đường Nguyễn Huy Chương, Ngô Quyền, Lê Đức Thọ, khu vực chân cầu Thuận Phước… được dọn sạch rác thải, trả lại cảnh quan thông thoáng. Theo ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND P.Sơn Trà, sau chiến dịch, tổ kiểm tra sẽ duy trì giám sát 24/7 và tăng cường tuyên truyền để ngăn tái vi phạm.

Phải nói ngay rằng, đây là nỗ lực rất đáng ghi nhận trong bối cảnh TP.Đà Nẵng đang tiếp tục khẳng định thương hiệu "thành phố môi trường". Bởi cùng với tuyên truyền thì việc giám sát chặt và xử lý kịp thời là cần thiết để lập lại trật tự. Môi trường sạch sẽ không thể chỉ trông chờ vào ý thức tự giác khi vẫn còn những người coi vỉa hè, gầm cầu là "bãi rác riêng", khi nhiều người "mật phục" ngược lại cơ quan chức năng để ném trộm bao rác, lén đổ xe xà bần…

Tuy nhiên, việc ra quân "xóa điểm đen" mới chỉ giải quyết phần ngọn. Nguồn gốc của ô nhiễm nằm ở ý thức con người. Nếu thói quen xả rác tùy tiện không thay đổi, những "điểm đen" hôm nay được xóa ngày mai hoàn toàn có thể tái xuất khi vắng bóng lực lượng chức năng. Biện pháp mạnh tay chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi kèm sự chung tay của cộng đồng. Cụ thể, thông qua những chiến dịch, mô hình "tổ săn rác thải", chính quyền khơi dậy tinh thần tự quản, để mỗi người dân trở thành "tai mắt" của phường, kịp thời phát hiện và báo tin các hành vi vi phạm. Khi người dân cùng tham gia giám sát, những cuộc "mật phục" sẽ không còn cần thiết, bởi ai cũng ý thức giữ sạch nơi mình sống.

Về lâu dài, cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp, kết hợp rõ ràng giữa kiểm tra, tuyên truyền và giám sát cộng đồng, có khen thưởng và chế tài phù hợp, qua đó mới có thể xóa vĩnh viễn các "điểm nóng" rác thải trên địa bàn.

Liên tiếp trong những ngày qua, Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về môi trường P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã 'mật phục' bắt hàng loạt vụ đổ trộm rác thải, xà bần…

