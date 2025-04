Để không tái diễn 'vượt đèn đỏ, leo vỉa hè'

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian gần đây, trên nhiều nhóm mạng xã hội xuất hiện các nội dung than phiền về tình trạng tái diễn cảnh chạy xe leo vỉa hè, vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng quy định... Nhiều người còn trích xuất camera hành trình ghi lại các vi phạm này để nhắc nhở chủ xe.

CSGT TP.HCM đánh giá tình trạng vi phạm giao thông có xu hướng gia tăng trở lại Ảnh: Nhật Thịnh

Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) nhìn nhận kể từ sau khi Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được ban hành, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm và tai nạn giao thông giảm đáng kể.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, PC08 ghi nhận ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông có dấu hiệu giảm sút, tình trạng vi phạm các lỗi như điều khiển xe lưu thông trên hè phố và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông đang có xu hướng gia tăng trở lại trên địa bàn TP.HCM.

Trước tình hình đó, PC08 đã tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

"Bớt phạt, lại leo"

Kể lại câu chuyện "mới đây thôi", bạn đọc (BĐ) Minh Vũ bức xúc: "Đón con giờ tan tầm, đường chật xe đông nhưng đa số mọi người đều có ý thức chờ đèn đỏ, nhưng có mấy người phóng xe lên vỉa hè, chạy như bay, lách lên vượt luôn đèn đỏ. Lúc mới ra Nghị định 168 đâu có cảnh này. Có vẻ như bớt phạt thì nhiều người lại vô tư leo lề, vượt đèn". Cùng nỗi niềm, BĐ HVD nêu: "Tôi thấy đang tái diễn cảnh vi phạm giao thông ở các ngã ba, ngã tư. Nhiều người lại vượt đèn đỏ, thậm chí leo lề để cố len lên trước. Đề nghị CSGT nên tuần tra mật phục, phạt tất cả các trường hợp vi phạm để răn đe, tránh tình trạng họ nhờn luật. Phạt nặng thì kêu ca, trách móc, mà còn vi phạm cỡ đó".

BĐ Pin cho biết không chỉ người chạy xe máy đang leo vỉa hè trở lại mà nhiều chủ xe ô tô cũng "mau quên" khi vô tư đậu xe trên vỉa hè: "Có những vỉa hè vừa chỉnh trang, lát gạch mới, thì xe ô tô đã ngang nhiên đậu trên vỉa hè. Mong các lực lượng chức năng TP.HCM kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp này, vì đậu xe bừa bãi như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của công trình".

Tán thành, BĐ Mỹ Quyên Nguyễn đề nghị: "Theo tôi nên tận dụng tối đa dữ liệu camera an ninh, camera giao thông để phạt nguội xe máy vượt đèn đỏ và leo lề. Song song đó, cần xử lý triệt để nạn ô tô đậu xe chiếm vỉa hè hai bên cổng trường học, khiến học sinh phải đi dưới lòng đường; phạt nguội tất cả các trường hợp đưa đón con tới trường mà không đội mũ bảo hiểm".

Tạo thành thói quen

Đa số BĐ đánh giá việc triển khai Nghị định 168 thời gian qua mang lại hiệu quả rất tốt. Ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông được nâng cao, tạo ra hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Thế nhưng, các cơ quan chức năng cần duy trì hoạt động kiểm tra, xử phạt để ý thức này trở thành thói quen cho người dân. BĐ Trường Lưu nhận xét: "Giống như thói quen đội mũ bảo hiểm khi ra đường vậy, ban đầu đi từ quy định về an toàn giao thông, về sau trở thành một thói quen cộng đồng". BĐ Đình Du Nguyên góp ý thêm: "Thời gian đầu nên duy trì lực lượng tình nguyện thường xuyên hướng dẫn người tham gia giao thông, kết hợp tuyên truyền. Sau này mọi người sẽ quen".

Cùng suy nghĩ, BĐ Thuy cho rằng: "Cần có thời gian duy trì việc kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các lỗi theo Nghị định 168 để ý thức trở thành phản xạ, phản xạ trở thành thói quen". BĐ Thanh Nguyen nêu ý kiến: "Tôi ủng hộ tăng cường xử phạt nghiêm để nâng cao ý thức giao thông của mọi người hơn nữa. Muốn đất nước phát triển và văn minh, một phần cũng từ những điều cơ bản này".