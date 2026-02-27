Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Blog phóng viên

Để linh vật 'sống' qua mùa tết

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
27/02/2026 05:21 GMT+7

Đề xuất của Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng về việc tiếp tục trưng bày các linh vật ngựa sau Tết Bính Ngọ 2026 là tín hiệu tích cực cho thấy cách ứng xử văn minh với ngân sách và với chính những giá trị thẩm mỹ mà thành phố đã dày công đầu tư.

Nhiều năm qua, sau mỗi mùa tết, không ít địa phương rơi vào vòng lặp quen thuộc: linh vật được dựng lên hoành tráng, thu hút người dân check-in rộn ràng rồi lặng lẽ tháo dỡ khi hết tết. Những mô hình đẹp mắt trở thành tài sản "ngắn hạn", để lại không ít tiếc nuối.

Để linh vật 'sống' qua mùa tết - Ảnh 1.

Mô hình linh vật Kim Mã 4.0 bên cầu Rồng ở Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Với Đà Nẵng, câu chuyện năm nay có cơ sở để làm khác. Hai linh vật quy mô lớn gồm Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0 không phải là những mô hình tạm bợ. Kim Mã Hợp Nhất được ghép từ các khối chữ kim loại khắc tên 94 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đơn vị hành chính, mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng và có độ bền vật liệu cao. Đây không chỉ là "linh vật mùa vụ" mà còn có thể trở thành một biểu tượng thị giác lâu dài.

Trong khi đó, Kim Mã 4.0 với thiết kế hiện đại, lộ hệ thống điện, đèn led, tạo hiệu ứng nổi bật về đêm là một tác phẩm mỹ thuật xuất sắc, chuyển tải rõ nét tinh thần chuyển đổi số và định hướng đô thị thông minh của thành phố biển. Việc đề xuất giữ lại mô hình này tại khu vực chân cầu Rồng đến hết tháng 9.2026 không chỉ giúp "phát huy hiệu quả đầu tư" như văn bản nêu mà còn kéo dài vòng đời du lịch cho không gian công cộng ven sông Hàn.

Chủ trương tái sử dụng các linh vật nhỏ bằng cách bàn giao cho trường mầm non cũng là hướng đi đáng ghi nhận. Bởi chúng tiếp tục có đời sống mới trong môi trường giáo dục. Đó là một cách chống lãng phí thiết thực và gần gũi.

Rộng ra, có lẽ chúng ta cần một cơ chế rõ ràng và ổn định hơn với linh vật tết. Ngay từ khâu thiết kế đã phải tính đến phương án "hậu tết", từ vị trí tái bố trí, thời gian trưng bày kéo dài cho đến đơn vị quản lý, bảo trì và khai thác. Có thể quy hoạch một không gian cố định hoặc bán cố định để tập hợp linh vật qua các năm, biến chúng thành điểm nhấn văn hóa, du lịch thay vì chỉ là "đạo cụ" của vài tuần cao điểm.

