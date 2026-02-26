Vì sao khách Việt chuộng AI khi đi du lịch?

Báo cáo ghi nhận 86% người tham gia khảo sát bày tỏ sự tin tưởng hoặc giữ quan điểm trung lập với thông tin do AI tạo ra. Trong đó, 28% cho biết hoàn toàn tin tưởng, còn 59% giữ thái độ trung lập.

Theo Agoda, du khách Việt sử dụng AI phổ biến nhất để gợi ý điểm tham quan và hoạt động địa phương, đề xuất nhà hàng, xây dựng lịch trình cá nhân hóa và dịch ngôn ngữ theo thời gian thực. Riêng hai chức năng xây dựng lịch trình cá nhân hóa và dịch tức thì đều chiếm tỉ lệ 30%.



Mức độ tin tưởng của người dùng Việt rất khả quan dù AI trong du lịch đang ở giai đoạn đầu ẢNH: LÊ NAM

Điều này cho thấy xu hướng du lịch thông minh đang dần định hình. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tour truyền thống hay lịch trình có sẵn, nhiều du khách lựa chọn tự thiết kế hành trình theo phong cách riêng. AI giúp tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu và đưa ra gợi ý phù hợp chỉ trong thời gian ngắn, giúp tiết kiệm đáng kể công sức tìm kiếm.

Đặc biệt, với nhóm khách trẻ và dân văn phòng bận rộn, việc tối ưu thời gian chuẩn bị trước chuyến đi trở thành yếu tố quan trọng. AI vì thế đóng vai trò như một "trợ lý du lịch cá nhân" hỗ trợ từ khâu lên ý tưởng đến khi trải nghiệm thực tế.

Xu hướng du lịch tự túc ngày càng phổ biến, đặc biệt ở nhóm khách outbound. Khi đến điểm đến mới, rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa có thể gây khó khăn. Công cụ dịch theo thời gian thực và gợi ý địa phương dựa trên vị trí giúp du khách chủ động hơn, giảm phụ thuộc vào hướng dẫn viên.

Sự phát triển mạnh của các đường bay quốc tế và chính sách mở cửa du lịch cũng khiến nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh, chính xác tăng cao. AI đáp ứng đúng nhu cầu này khi có thể cập nhật, phân tích và cá nhân hóa đề xuất theo từng người dùng.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, nhận định sự quan tâm mạnh mẽ với AI phản ánh xu hướng đề cao tính tiện lợi và hiệu quả ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ Agoda, các nền tảng du lịch trực tuyến lớn cũng đã sớm đưa AI vào hệ sinh thái của mình. Năm ngoái, Booking.com công bố triển khai AI Trip Planner dựa trên công nghệ Generative AI. Công cụ này cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp để xây dựng lịch trình, đề xuất điểm đến theo sở thích và điều chỉnh kế hoạch theo ngân sách, thời gian.

Thay vì thao tác qua nhiều bộ lọc tìm kiếm truyền thống, người dùng có thể đặt câu hỏi theo dạng hội thoại và nhận gợi ý gần như tức thì. Điều này đánh dấu bước chuyển từ mô hình tìm kiếm chủ động sang mô hình gợi ý thông minh.

Hiện nền tảng Agoda đang tích hợp hơn 6 triệu lựa chọn lưu trú, 130.000 đường bay và 300.000 hoạt động trong một hệ sinh thái đặt dịch vụ thống nhất. Khi AI được nhúng trực tiếp vào quá trình tìm kiếm và đặt dịch vụ, trải nghiệm của người dùng trở nên liền mạch và cá nhân hóa hơn.