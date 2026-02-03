Để lộ thông tin người tố cáo tiêu cực, 2 cán bộ ở Lâm Đồng bị xem xét trách nhiệm

Ngày 3.2, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đang giao Thanh tra tỉnh tham mưu, làm rõ trách nhiệm của các ông Nguyễn Thế Học, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Di Linh (cũ), hiện là Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp và ông Trần Đức Công, nguyên Chủ tịch UBND H.Di Linh (cũ), nay là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh vì để lộ thông tin người tố cáo trong quá trình giải quyết đơn thư tố cáo.

Trụ sở UBND H.Di Linh (cũ) nơi ông Học và ông Công làm việc trước khi sáp nhập ẢNH: GIA BÌNH

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 10.4.2021, một công dân gửi đơn tố cáo ông Trịnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Gung Ré (H.Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cũ) có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ.

Sau khi xem xét nội dung đơn, đến ngày 3.8.2021, UBND H.Di Linh (cũ) ban hành Thông báo số 236/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo. Thông báo này do ông Nguyễn Thế Học, khi đó là Phó chủ tịch UBND huyện, ký ban hành.

Đáng chú ý, trong thông báo trên đã thể hiện đầy đủ họ tên, địa chỉ của người tố cáo. Văn bản sau đó được gửi đến nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan, dẫn đến việc lộ bí mật thông tin của người tố cáo, vi phạm các quy định của luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày 8.5.2025, người tố cáo tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phản ánh việc để lộ thông tin cá nhân. Ngày 1.8.2025, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và giao Thanh tra tỉnh tổ chức xác minh làm rõ.

Kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, thông báo số 236/TB-UBND ngày 3.8.2021 do UBND H.Di Linh ban hành đã không đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin người tố cáo.

Trách nhiệm trực tiếp thuộc về ông Nguyễn Thế Học, người ký ban hành văn bản. Đồng thời, ông Trần Đức Công, với vai trò Chủ tịch UBND huyện thời điểm đó, phải chịu trách nhiệm liên đới của người đứng đầu trong việc để xảy ra vi phạm.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng chỉ rõ trách nhiệm của Văn phòng HĐND và UBND H.Di Linh, Ban Tiếp công dân H.Di Linh (cũ) cùng các cá nhân tham mưu, đề xuất ban hành văn bản có nội dung vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân vi phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.