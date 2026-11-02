Để máy tính chạy 24/7 tốn thêm bao nhiêu tiền điện mỗi tháng?

Mặc dù khó đưa ra ước tính chung, chi phí điện năng khi để máy tính hoạt động 24/7 có thể thấp hơn so với suy nghĩ của nhiều người. Giả sử người dùng sử dụng máy tính để bàn hoặc laptop trong 8 giờ mỗi ngày và để máy ở chế độ chờ trong 16 giờ còn lại, hóa đơn tiền điện hằng tháng có thể tăng thêm từ vài chục nghìn đồng.

Người dùng được khuyến cáo chuyển máy tính về chế độ ngủ đông thay vì chế độ chờ nếu muốn tiết kiệm năng lượng ẢNH: YAHOO

Chi phí cụ thể của máy tính phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại linh kiện trong hệ thống, các chương trình đang chạy khi máy tính ở chế độ chờ và giá điện tại khu vực sinh sống. Đối với những dàn máy chơi game mạnh mẽ hoặc ở khu vực có giá điện cao, chi phí có thể lên tới hàng trăm nghìn đồng. Nếu người dùng để màn hình luôn bật hoặc chạy các tác vụ khi máy tính ở chế độ chờ, chi phí sẽ càng cao.

Lấy ví dụ về một máy tính để bàn 5 năm tuổi với 12 GB RAM và card đồ họa tầm trung. Qua thử nghiệm với đồng hồ đo điện, mức tiêu thụ điện năng khi không hoạt động (màn hình tắt) là gần 30 W, tương đương 0,03 kWh. Nhân mức này với 16 giờ ở chế độ chờ (đã loại trừ 8 giờ làm việc chính thức) và 30 ngày, ước tính máy tính sẽ tiêu thụ khoảng 14,4 kWh mỗi tháng. Theo mức giá bán lẻ trung bình vừa được EVN công bố là khoảng 2.160 đồng/kWh, chi phí hằng tháng sẽ là 31.104 đồng. Nhưng con số sẽ cao hơn nữa nếu gia đình sử dụng vượt quá ngưỡng 400 kWh và đặc biệt là 700 kWh, do chi phí ước tính sẽ ở bậc cao hơn.

Máy tính chơi game bật liên tục có thể khiến tiền điện tăng đáng kể

Đối với những người đam mê công nghệ như game thủ, máy tính để bàn có thể tiêu tốn nhiều chi phí hơn khi hoạt động 24/7. Mặc dù một chiếc máy tính hoặc laptop cơ bản có thể hoạt động liên tục với chi phí thấp, nhưng phần cứng trong máy, đặc biệt là RAM, có thể làm tăng chi phí.

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Theo báo cáo từ những người dùng trên Reddit, mức tiêu thụ điện năng khi không hoạt động của các hệ thống chuyên nghiệp có thể lên tới 100 W. Điều đó có nghĩa là chi phí cho một dàn máy cấu hình mạnh có thể lên tới hơn 103.000 đồng mỗi tháng, thậm chí có những hệ thống lên tới 300 W, khiến chi phí hằng tháng rơi vào khoảng 310.000 đồng.

Mặc dù người dùng không thể kiểm soát giá điện do phụ thuộc vào cách tính của điện lực, nhưng người dùng có thể quản lý mức tiêu thụ năng lượng của máy tính. Số lượng ứng dụng đang chạy sẽ ảnh hưởng đến mức tiêu thụ điện năng. Ví dụ, việc để Discord, Slack và các ứng dụng khác chạy cùng lúc có thể làm tăng mức tiêu thụ thêm từ 1 đến 2 W. Nếu chạy các chương trình nặng như phần mềm dựng video hoặc máy chủ trò chơi khi không có mặt, chi phí sẽ tăng đáng kể.

Một cách để giảm chi phí là cho máy tính vào chế độ ngủ đông thay vì để ở chế độ chờ nhằm giúp giảm mức tiêu thụ điện năng xuống còn khoảng 2 W, tức chỉ khoảng vài nghìn đồng mỗi tháng.

Cuối cùng, hãy chú ý đến hóa đơn tiền điện gia đình. Giá điện có thể thay đổi theo bậc thang cũng như theo khung giờ (hiện áp dụng cho điện sản xuất, kinh doanh), vì vậy, việc theo dõi hóa đơn tiền điện sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về chi phí vận hành máy tính của mình.