Để 'mỗi người dân là một cột mốc sống' bảo vệ chủ quyền biên giới

Bình Phước được coi là tỉnh có vị trí địa lý chiến lược quan trọng, với đường biên giới dài gần 259 km giáp với vương quốc Campuchia qua địa bàn 15 xã của 3 huyện gồm Bù Đốp, Lộc Ninh và Bù Gia Mập. Với phương châm "mỗi người dân là một cột mốc sống", những năm qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước đã phối hợp các địa phương phát huy hiệu quả vai trò của các già làng, trưởng thôn, ấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc... tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ biên giới.

Người dân ấp 4, xã Hưng Phước cùng lực lượng biên phòng tuần tra biên giới HOÀNG GIÁP

Ông Sinh Von (61 tuổi, người Khmer) đã có hơn 10 năm sinh sống, gắn bó với xã biên giới Hưng Phước (H.Bù Đốp) với công việc bảo vệ vườn cao su ở vị trí giáp biên giới. Ngôi nhà nơi ông sống ngay trong vườn cao su, chỉ cách cột mốc 65/1(2) hơn 100 m. Được các chiến sĩ BĐBP tuyên truyền, giải thích, như đã thành thói quen mỗi ngày, ngoài việc chăm sóc vườn cao su, ông Von còn dành thời gian theo dõi tình hình an ninh trật tự khu vực giáp biên giới nơi mình sinh sống cũng như chăm sóc, bảo vệ cột mốc biên giới luôn sạch sẽ.



Ông Von cùng lực lượng biên phòng chăm sóc cột mốc biên giới HOÀNG GIÁP

"Được anh em cán bộ ở Đồn biên phòng tuyên truyền, mình biết trách nhiệm của người dân trong việc cùng chung tay bảo vệ cột mốc biên giới. Thấy anh em cán bộ ở đồn mưa gió vẫn lặn lội để đi kiểm tra nên tôi thấy vui vì cũng góp một phần trách nhiệm của mình hỗ trợ anh em chiến sĩ", ông Von chia sẻ.

Mỗi tháng một lần, Ban điều hành ấp 4, xã Hưng Phước lại cử người dân phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc.

Bà con trong ấp đã chung tay đóng góp kinh phí để cùng Đồn biên phòng làm sân chào cờ tại cột mốc 65/3(2), cùng nhau trồng hoa xung quanh, thường xuyên chăm sóc, tạo cảnh quan cho khuôn viên cột mốc luôn sạch, đẹp.

Người dân ấp 4 cùng lực lượng biên phòng tại cột mốc 65/3(2) HOÀNG GIÁP

Bà Nguyễn Thị Sen (ngụ ấp 4, xã Hưng Phước, H.Bù Đốp) cho biết bà rất tâm huyết với những công việc mà mình cùng bà con phối hợp BĐBP đã làm để bảo vệ cột mốc biên giới. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân không buôn lậu hoặc đi làm những việc trái phép.

Tuần tra, chăm sóc, bảo vệ các cột mốc biên giới đã trở thành việc làm thường xuyên của quân và dân khu vực biên giới HOÀNG GIÁP

Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, Chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, cho biết: "Điển hình trong các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia thời gian qua phải kể đến những người dân tại ấp 4, xã Hưng Phước. Trong đó có cô Nguyễn Thị Sen, cô Vũ Thị Cánh, ông Điểu Salem... đã góp phần cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".

"Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia sẽ lan tỏa sâu rộng hơn nữa . Để từ đó để phát huy trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức chính trị xã hội và toàn dân cùng tham gia, cùng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân trên khu vực biên giới", thiếu tá Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm.



"Thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc

Theo UBND tỉnh Bình Phước, từ năm 2019 đến nay, thực hiện Chỉ thị 01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới, toàn tỉnh đã có 33 tập thể, 208 hộ gia đình ký kết thực hiện phong trào bảo vệ gần 259 km đường biên giới, 196 mốc quốc giới và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Các cá nhân, gia đình đã phối hợp BĐBP, công an, quân sự tuần tra hơn 1.100 lần, cung cấp gần 2.600 tin liên quan đến an ninh trật tự, làm cơ sở cho BĐBP, công an xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu thăm một gia đình đã được hỗ trợ bò để phát triển kinh tế tại xã Hưng Phước (H.Bù Đốp) HOÀNG GIÁP

Cũng trong thời gian này, BĐBP Bình Phước đã thực hiện hiệu quả công tác "dân vận khéo". Phân công 257 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 931 hộ gia đình ở khu vực biên giới; phối hợp địa phương triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân giảm nghèo bền vững bằng việc hỗ trợ bò, dê giống; hỗ trợ hàng chục ngàn phần quà, thăm khám, phát thuốc miễn phí cho người dân trị giá hàng chục tỉ đồng.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Thành (H.Bù Đốp) xuống tận thôn, ấp cắt tóc miễn phí cho dân HOÀNG GIÁP

Cùng với đó, lực lượng BĐBP cũng nhận đỡ đầu hàng trăm cháu học sinh được đến trường, hỗ trợ đồ dùng học tập, xe đạp… giúp tình cảm quân - dân ngày càng bền chặt, "thế trận lòng dân" ngày càng được bồi đắp vững chắc. Bên cạnh đó, tình đoàn kết giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia luôn được củng cố và giữ vững, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển vững mạnh.