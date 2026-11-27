Mới đây, UBND xã Kim Anh (Hà Nội) đã đề nghị 182 trường hợp đang sử dụng đất, có công trình, vật kiến trúc và cây trồng trên đất rừng phòng hộ thuộc phạm vi dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn Bộ binh 312/Quân đoàn 12 tại thôn Phú Sơn đến làm việc, kê khai và cung cấp giấy tờ liên quan.

Lực lượng chức năng cắm ranh giới vị trí dự án xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng trên địa bàn xã Kim Anh ẢNH: UBND XÃ KIM ANH

Theo UBND xã Kim Anh, qua kiểm tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm phục vụ dự án, vẫn còn hộ gia đình, cá nhân chưa phối hợp bàn giao mặt bằng trong ranh giới dự án.

Trong khi đó, hồ sơ quản lý đất đai thể hiện, diện tích đất này được xác định thuộc quy hoạch đất rừng phòng hộ. Tuy nhiên, theo hiện trạng tại đây, các hộ gia đình, cá nhân đã tự xây công trình, tường rào và cây trồng không đúng quy định pháp luật về đất đai và lâm nghiệp.

Danh sách kèm theo thông báo xác định 182 thửa đất, với tổng diện tích hơn 592.189 m² chưa bàn giao mặt bằng, trong đó 167 thửa đã xác định được tên người sở hữu tài sản trên đất, với tổng diện tích thu hồi hơn 555.692 m²; 15 thửa chưa xác định được người sở hữu tài sản, có tổng diện tích hơn 36.497 m².

Để đảm bảo tiến độ và có cơ sở xác định đối tượng, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và xử lý vi phạm theo đúng quy định, UBND xã Kim Anh đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến nhà văn hóa thôn Phú Sơn để làm việc, kê khai và cung cấp giấy tờ về nguồn gốc, quyền sử dụng đất (sổ lâm bạ, quyết định giao đất, giao rừng, hợp đồng giao khoán…) cũng như giấy tờ liên quan đến việc xây dựng công trình, trồng cây (nếu có).

Đáng chú ý, chính quyền địa phương còn đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách chủ động tự tháo dỡ công trình, tường rào, vật kiến trúc; di dời tài sản, cây trồng ra khỏi phạm vi 182 thửa đất để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Hết thời hạn đề nghị, nếu các hộ gia đình, cá nhân không đến làm việc, không tự tháo dỡ, di dời tài sản, xã sẽ căn cứ kết quả kiểm đếm, hồ sơ địa chính và kết quả xác minh nguồn gốc đất để lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về đất đai, lâm nghiệp, xây dựng; đồng thời tổ chức tháo dỡ, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.

Đối với tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định pháp luật, UBND xã sẽ không bồi thường theo khoản 2 điều 105 luật Đất đai năm 2024.

Dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn bộ binh 312/Quân đoàn 12 được ban hành hồi tháng 3.2026, với diện tích khoảng 124 ha.

Tính đến ngày 20.11, UBND xã Kim Anh đã bàn giao 2 đợt gồm 177 thửa đất với tổng diện tích hơn 42 ha cho Sư đoàn bộ binh 312 để thực hiện dự án.

Hiện, khu vực rừng phòng hộ ở xã Kim Anh có 1.550 thửa đất, tổng diện tích khoảng 192,71 ha nằm trong ranh giới quy hoạch rừng năm 2008. Trong số này có 810 thửa đất, diện tích khoảng 11,4 ha có công trình xây dựng do hộ gia đình, cá nhân xây dựng; 740 thửa đất, diện tích khoảng 181,31 ha có tường bao hoặc đất trống, chưa có nhà ở.

Thực hiện chỉ đạo của TP.Hà Nội, UBND xã Kim Anh đang tiến hành rà soát, phân loại đầy đủ toàn bộ số thửa đất, diện tích đất và số công trình vi phạm trong khu vực rừng phòng hộ để phục vụ công tác quản lý.