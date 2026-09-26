Lập kế hoạch tiếp tục cưỡng chế công trình 'mọc' trong rừng phòng hộ

Chiều 26.9, một lãnh đạo UBND xã Kim Anh (Hà Nội) xác nhận, địa phương vừa ban hành kế hoạch cưỡng chế khắc phục hậu quả 8 công trình vi phạm đất đai thuộc địa bàn 4 thôn: Thái Vụ, Phú Thượng, Liên Thắng, Phú Sơn.

Quần thể công trình mang tên Mer Cafe & Stay nằm ven hồ Đồng Đò được ghi nhận hồi tháng 7.2026 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong số này, có quần thể công trình mang tên Mer Cafe & Stay nằm gần hồ Đồng Đò (thôn Thái Vụ), là công trình của ông Lê Lương Ngọc và ông Nguyễn Phương Hoan. Đây cũng là công trình do Báo Thanh Niên phản ánh ở loạt bài điều tra Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ.

Theo UBND xã Kim Anh, quần thể công trình Mer Cafe & Stay gồm 10 hạng mục, có tổng diện tích khoảng 1.289 m2.

Trong đó, có công trình khung thép, mái lợp tôn, nền đổ bê tông, diện tích 365 m2; vườn hoa kết hợp đặt bậc thang cống bê tông cốt thép, diện tích hơn 283 m2; nhà cấp 4 bằng tường gạch, mái lợp tôn với diện tích hơn 178 m2; nhà 4 tầng gồm 3 tầng dưới là ống cống bằng bê tông cốt thép, 1 tầng trên khung thép, diện tích hơn 307 m2…

Liên quan đến vi phạm này, ngày 18.9, Chủ tịch UBND xã Kim Anh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ngày 21.9, ông Ngọc và ông Hoan đã nhận quyết định xử phạt.

Đến ngày 30.9 tới, UBND xã Kim Anh sẽ kiểm tra việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt. Trường hợp các cá nhân này không tự nguyện thực hiện, UBND xã sẽ ban hành quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả và tổ chức thực hiện theo quy định.

8 công trình vi phạm đất đai nêu trên được xã Kim Anh chia làm 2 đợt tổ chức cưỡng chế, trong đó công trình Mer Cafe & Stay dự kiến tiến hành từ ngày 5.10 đến khi hoàn thành.

Tiếp tục rà soát công trình quanh hồ Đồng Đò

Như vậy, sau hơn 1 tháng tuyến bài điều tra Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ được Thanh Niên đăng tải, UBND xã Kim Anh đã cưỡng chế phá dỡ 3 công trình vi phạm ở thôn Thái Vụ (trước 1.7.2026 là thôn Minh Tân) được phản ánh.

3 công trình gồm: SOLARA ĐỒNG ĐÒ của ông Nguyễn Văn Thắng (44 tuổi, ở thôn Thái Vụ); homestay Huy Hoàng của bà Phạm Thị Thanh Bình (45 tuổi, ở P.Thanh Xuân, Hà Nội) và công trình trong thung lũng của ông Nguyễn Trí Dũng (46 tuổi, ở P.Ngọc Hà, Hà Nội).

Xã Kim Anh sẽ tiếp tục rà soát các công trình nằm trong ranh giới rừng phòng hộ Sóc Sơn để xử lý theo quy định ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngoài 3 trường hợp trên, xã Kim Anh còn tổ chức cưỡng chế đối với công trình của cựu trưởng thôn Minh Tân Nguyễn Văn Hòa, với diện tích vi phạm là 154 m2. Sau khi cưỡng chế các công trình vi phạm, xã Kim Anh cũng đã cắm biển cấm tái vi phạm đối với các công trình này, đồng thời bàn giao các công trình vi phạm cho lãnh đạo thôn Thái Vụ để thường xuyên kiểm tra, theo dõi. Nếu để bất kỳ trường hợp nào tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Kim Anh, động thái phá dỡ các villa, homestay trong rừng phòng hộ được thực hiện căn cứ vào chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Hà Nội.

Sau khi xử lý các công trình nêu trên, xã Kim Anh sẽ tổ chức rà soát, đo đạc toàn bộ các công trình khác nằm trong ranh giới rừng phòng hộ Sóc Sơn, đặc biệt là quanh khu vực hồ Đồng Đò (thôn Thái Vụ).

Trên cơ sở đó, xã sẽ đối chiếu với hồ sơ quản lý và lập phương án để xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. "Chúng tôi mong muốn các hộ dân biết sai thì hãy tự khắc phục, tránh việc để Nhà nước ra quân cưỡng chế xử lý sẽ rất tốn kém kinh phí", ông Toàn nhấn mạnh.

Khu vực có homestay Huy Hoàng được phá dỡ vào ngày 3.9.2026 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Gửi hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu tái phạm

Lãnh đạo UBND xã Kim Anh thông tin thêm, bên cạnh việc xử lý vi phạm trên rừng phòng hộ, thời gian qua, địa phương đã ban hành trên 100 thông báo để yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân không có đủ điều kiện về lưu trú phải dừng ngay việc đón khách tại các villa, homestay, cơ sở.

Đồng thời, xã cũng giao lực lượng công an kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn xã không đủ điều kiện. Qua đó, sẽ ngăn chặn việc người dân ở nơi lưu trú trái phép.

Ông Toàn khẳng định, việc cấm đón khách lưu trú chỉ dành cho các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, không đủ điều kiện để được lưu trú... Những cơ sở đủ điều kiện thì vẫn sẽ đón khách bình thường theo quy định của pháp luật.

Đối với việc quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn, ông Toàn cho biết, xã đã có thông báo cụ thể gửi đến các hộ gia đình, cá nhân về việc nghiêm cấm hành vi sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật, cũng như hành vi lấn chiếm đất đai.

"Trong trường hợp người dân đã vi phạm mà tiếp tục tái vi phạm thì chúng tôi sẽ có biện pháp quyết liệt là gửi hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét, xử lý về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai ở điều 228 bộ luật Hình sự", ông Toàn nói.