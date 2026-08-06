Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ: 1.001 cách chèo kéo 'xẻ thịt' lá phổi xanh

"Mua ở đây mà không thắng thì chặt đầu anh đi"

Tại buổi gặp chủ đất tên P., người này chào bán thửa đất rộng hơn 900 m2 nằm cạnh hồ Đồng Đò (xã Kim Anh) có giá 25 tỉ đồng (tức hơn 27 triệu đồng/m2). Quảng bá về tiềm năng đầu tư, ông P. cho biết hầu hết những mảnh đất tại khu vực này rất "hot", được nhiều khách hàng quan tâm bởi vị trí thuận lợi để phát triển mô hình kinh doanh villa/homestay. Trong đó, có khu nghỉ dưỡng gần đó doanh thu "đều như vắt chanh", khoảng 200 - 300 triệu đồng/tháng.

Hồi năm 2023, khu đất này đang được xây dựng bể bơi, nhà tạm dạng bungalow nhưng đến nay đã đi vào khai thác kinh doanh ẢNH: TCH

"Đất ở đây bây giờ vẫn còn rẻ lắm. Những lô đẹp quanh hồ sau này phải lên hàng trăm triệu đồng/m2. Giá trị của khu vực này nằm ở khả năng kinh doanh chứ không đơn thuần là bất động sản để ở. Nếu em mua ở đây mà không thắng thì chặt đầu anh đi", ông P. khẳng định.

Khi trao đổi về phương án đầu tư, ông P. khẳng định có thể hỗ trợ người mua xây dựng công trình. Nếu xây 3 tầng thì "không có vấn đề gì", còn xây 5 - 6 tầng thì "hơi khó". Tuy nhiên, ông P. cho rằng "chẳng có gì ở xã hội này không làm được", việc có thể được xây nhà cao bao nhiêu tầng phụ thuộc vào "chi phí quan hệ" và không quên khoe "quen người làm xây dựng ở đây rất nhiều".

Để tăng thêm sự tin tưởng, ông P. chỉ sang quần thể công trình ở sườn đồi đối diện và cho biết công trình này được xây dựng thông qua sự giới thiệu của ông. Sau đó, ông tiếp tục đề cập đến một tòa nhà khác và cho biết công trình này mọc lên từ năm 2023 với "phí xây dựng" khoảng 500 triệu đồng.

Máy móc để san gạt, xây dựng trong thung lũng ở rừng phòng hộ Sóc Sơn ẢNH: TCH

"Đối với mảnh của anh, nếu xây như bên kia (xây 5 - 6 tầng - PV) thì chi phí quan hệ không dưới 1 tỉ đâu, phải xác định trước như thế. Nếu em mua đất, anh sẽ giúp 100% phải xây được", ông P. nói.

Đề cập đến tình trạng pháp lý, theo ông P., mảnh đất này được mua từ người đi khai hoang kinh tế mới, "có giấy tờ nguồn gốc từ chủ đầu tiên đến giờ". Trên bản đồ, lô đất của ông thể hiện là đất ở nông thôn, trồng cây lâu năm, có xác nhận do nguyên chủ tịch xã ký, đóng dấu năm 2007. Tuy nhiên theo ông P., những giấy tờ này "không có giá trị bằng giấy viết tay".

Do đó, ông P. mách nước rằng nếu sau này cơ quan chức năng yêu cầu xuất trình hồ sơ để làm sổ đỏ thì có thể khai báo đã làm mất giấy tờ cũ nhằm thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục. "Ở đây chỉ xác định đất ở bao nhiêu năm, ai là chủ sở hữu. Nếu lãnh đạo thôn xác nhận đất của ông ở đây lâu rồi là đúng thì mọi việc sẽ xong", ông P. mách nước.

"Xây không cần giấy phép nhưng có nhiều chi phí ngầm"

Sau cuộc gọi trước đó, PV hẹn ông L. để đi xem đất trực tiếp. Giống như ông P., ông L. cho biết việc mua bán hiện nay bằng giấy viết tay. Hai lô của ông được khẳng định là đất ở nông thôn, đang nộp thuế hằng năm nên đều có thể xây dựng bình thường.

Ông P. và ông K. (phải) trong buổi gặp PV để nói về cách thức xây dựng công trình trong rừng ẢNH: TCH

Khi PV đề cập thông tin muốn xây dựng công trình ven hồ phải chuẩn bị khoản "chi phí quan hệ" 1 tỉ đồng, ông L. không tỏ ra bất ngờ và cho hay, việc xây dựng quanh hồ Đồng Đò tồn tại một thứ gọi là "luật ngầm". Ông L. nói: "Anh em mà xác định xây ở hồ thì 1 tỉ đồng chỉ là câu chuyện thôi. Ở đây xây thoải mái không cần giấy phép nhưng sẽ có rất nhiều chi phí ngầm".

Còn những khu đất ở sâu bên trong hồ lại khác, theo ông L. thì "xây thoải mái" vì là đất ở của người dân chứ không phải đất rừng. Tuy nhiên, nếu xây quy mô lớn thì nên dành một khoản tiền để "xây dựng quan hệ". Ông còn khoe chơi rất thân với người từ xã đến thôn nên việc xây dựng sẽ thuận lợi. Nếu xây công trình "khủng" thì mức tiền "không bao giờ vượt quá 200 triệu đồng" vì ông quen "ông trùm" xây dựng.

Những lời giới thiệu của các chủ đất là thật hay chỉ nhằm thuyết phục khách mua? Thực tế, nhiều villa/homestay, khu nghỉ dưỡng vẫn tiếp tục xuất hiện trong khu quy hoạch rừng phòng hộ thời gian qua thì là thật.

Nghề của anh là "bác sĩ", ai tìm đến là giúp

Để tìm hiểu sâu hơn về những "luật ngầm" được các chủ đất nhắc đến, PV tiếp tục trao đổi với ông P. và nhờ kết nối với "người quen" tên K. để tư vấn "đường đi nước bước" xây dựng công trình trong rừng phòng hộ. Theo lời giới thiệu của ông P., K. là "dân bản địa" nên có nhiều mối quan hệ tại địa phương. Nếu K. đã thay mặt đứng ra xử lý thì "không ai động vào vì có thế mạnh riêng, quan chức có biết thì cũng né".

Chủ đất tên P. (phải) trao đổi với PV về chi phí để xây công trình trên đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ ẢNH: TCH

Buổi gặp gỡ với ông K. diễn ra trong căn phòng riêng tại một nhà hàng trên đường Cầu Tre ở xã Kim Anh. Quá trình trao đổi, ông K. tỏ ra cảnh giác cao độ và sử dụng nhiều "tiếng lóng".

Vào chủ đề chính của buổi gặp, ông K. nói: "Ở thời điểm hiện nay, việc xây dựng khu nghỉ dưỡng quy mô gồm nhà kiên cố nhiều tầng, bể bơi, sân pickleball và các hạng mục phụ trợ trên lô đất ven hồ sẽ gặp nhiều khó khăn vì bộ máy quản lý có khả năng tiếp tục sắp xếp. Nếu cách đây vài năm, việc xây dựng công trình kiên cố sẽ dễ dàng hơn".

Tuy nhiên, thay vì khuyên dừng đầu tư, ông K. đưa ra một phương án "ngon - bổ - rẻ". Đó là dựng nhà tạm và chia thành nhiều hạng mục nhỏ trên khu đất, kết hợp tiểu cảnh, cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng. Khi đầu tư thế này, số tiền bỏ ra sẽ ít đi "ở nhiều nghĩa".

Tiếp đó, ông K. tư vấn PV "chốt ý tưởng" xây dựng và ông sẽ làm "con chim hòa bình" ngậm "cánh thư". Và sau khi sử dụng nhà tạm một thời gian thì làm đơn đề nghị xin cải tạo vì lý do "nhà sập, nhà dột quá". Khi đó, ông K. sẽ tác động để cho được cơi nới, sửa chữa, cải tạo; và khi cải tạo thì "làm dần dần như Vạn Lý Trường Thành".

Thấy ông K. đưa ra thông tin không như mình từng "quảng cáo", ông P. liền cắt lời và cho hay, hiện xung quanh đều xây dựng công trình kiên cố thì ở lô đất của mình cũng có thể xây dựng như thế. Khi mình xây thì phải có "abc vì xã hội đều như thế".

Rừng phòng hộ Sóc Sơn tiếp tục xuất hiện công trình vi phạm trong thời gian qua ẢNH: TCH

Đáp lại, ông K. tiếp tục phân tích thời điểm này "nhạy cảm". Nếu muốn đầu tư thì chỉ nên dựng nhà tạm dạng bungalow vì "không có cơ chế gì để xử lý việc nhà tạm". Làm như vậy sẽ giữ được "đất sạch", không bị lập biên bản và sau này sẽ dễ làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Ông K. còn đọc tên vanh vách từng chủ đầu tư của những công trình "khủng" xuất hiện ven hồ Đồng Đò thời gian qua.

Theo đó, công trình kiểu ống cống xếp chồng lên nhau nằm sát mép hồ Đồng Đò là của người "ở dưới Hà Nội"; công trình nằm chếch trên sườn đồi là của ông T.; công trình nhiều tầng gần khu đất ông K. là của ông tên C. Thậm chí, để xây dựng công trình hoành tráng này, ông C. đã bỏ ra chi phí "tiền tỉ".

Đáng chú ý, dù nhiều lần "khuyên" PV chỉ nên làm công trình tạm, song ông K. cho hay "không có gì là không làm được" và ví von rằng nghề của ông là "bác sĩ", ai tìm đến là ông giúp và cũng không nhớ được tên "bệnh nhân" từng được giúp là ai.

"Chẳng cái gì không làm được cả. Cuộc sống anh em mình là sự cộng sinh, giữa người nọ với người kia có sự tương đồng, tương tác, nuôi sống nhau", ông K. nói.

Sau buổi gặp gỡ ông K. và những chủ đất, đối chiếu với những ghi nhận thực tế về quá trình hình thành, xuất hiện của nhiều công trình vi phạm trong rừng phòng hộ Sóc Sơn, có thể thấy các "hướng dẫn" của "trùm" xây dựng này không chỉ tồn tại trong lời nói. Câu hỏi đặt ra là vì sao những vi phạm ấy vẫn tiếp diễn và ai phải chịu trách nhiệm?