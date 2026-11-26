Ngày 26.11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư họp kỳ thứ 17 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Ông Lê Đình Long ẢNH: M.C

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Sơn La và Đảng bộ TP.Hải Phòng.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy, ông Nguyễn Đắc Lực, Tỉnh ủy viên, thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La và ông Lê Đình Long, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Dương (cũ), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai cán bộ này bị xác định vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư, những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương nơi công tác. Cả hai đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nhiều tổ chức đảng có vi phạm khi thực hiện Nghị quyết 57

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng được giám sát còn có vi phạm, khuyết điểm trong ban hành văn bản cụ thể hóa nghị quyết; tháo gỡ điểm nghẽn tại các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền; ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học.

Một số hạn chế khác liên quan đến xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin, nhân lực; bố trí, giải ngân kinh phí và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy Sơn La, Lào Cai, Hải Phòng, Nghệ An và Ban Thường vụ Đảng ủy các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; xây dựng kế hoạch khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Các đơn vị được yêu cầu kiểm điểm gồm: Đảng ủy Bộ KH-CN, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Thái Nguyên.

Đối với kết quả giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy và các Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng chỉ ra một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết 57 và một số nghị quyết, kết luận, chỉ thị của T.Ư Đảng, Bộ Chính trị; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Viện KSND tối cao và các đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những vi phạm, khuyết điểm.

Ngoài ra, qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, tài chính Đảng và kê khai tài sản, thu nhập tại Đảng bộ TP.Quảng Ninh, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng chỉ ra một số vi phạm, khuyết điểm. Cơ quan này yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục.