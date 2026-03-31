Đề nghị các ngân hàng không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất

Cụ thể, NHNN yêu cầu các ngân hàng (NH) triển khai một số nhiệm vụ ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. NHNN yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất như niêm yết lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi tối đa...; tăng cường hoạt động kiểm soát, kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về lãi suất. Tiếp tục công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của ngân hàng để khách hàng, người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

NH cân đối vốn, đảm bảo thanh khoản ẢNH; NGỌC THẮNG

NH cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động của NH theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN.

NHNN yêu cầu các NHNN khu vực chỉ đạo các NH trên địa bàn ổn định lãi suất, thực hiện nghiêm việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của NH để khách hàng thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Các NHNN khu vực tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay trên địa bàn; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với NH trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định về chính sách lãi suất; phát hiện và xử lý nghiêm kịp, thời theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm và báo cáo Thống đốc NHNN những vấn đề vượt thẩm quyền.

NHNN cho biết, sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của NH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của NH đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay.