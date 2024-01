Đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 133 liệt sĩ

Ngày 11.1, Bộ LĐ-TB-XH cho biết, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ LĐ-TB-XH trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 133 liệt sĩ.



Đồng đội và nhân dân tiễn đưa thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh (một trong số 133 người được Bộ LĐ-TB-XH đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công) về nơi an nghỉ cuối cùng CƯỜNG QUYỀN

Các liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bạc Liêu, Bình Định, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hưng Yên, Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc.



Trong đó, trường hợp liệt sĩ hy sinh lâu nhất là liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà, du kích, quê quán ở xã Lộc Thuận, H.Bình Đại (Bến Tre), hy sinh cách đây 77 năm. Trường hợp liệt sĩ hy sinh mới nhất vào năm 2023, đều là các thương binh có tỷ lệ thương tật 81%.

Trong các trường hợp được công nhận liệt sĩ lần này, một số người Báo Thanh Niên đã từng đưa tin như: đại úy Hoàng Văn Yên, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) hy sinh ngày 9.7.2022 trong khi thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ngoài ra, còn có thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang, hy sinh ngày 14.9.2020, trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh với đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, tính đến cuối năm 2023, sau 7 năm rà soát hồ sơ người có công tồn đọng, đã có trên 7.000 hồ sơ được rà soát qua tất cả các thời kỳ nằm ở các địa phương, các cơ quan, các bộ, ngành. Cho đến nay đã xác nhận được hơn 2.600 trường hợp là liệt sĩ, chủ yếu là chống Pháp. Người hy sinh lâu năm nhất được xác nhận kể từ khi hy sinh là 103 năm. Ngoài ra, cũng có hơn 2.500 hồ sơ được xác nhận là thương binh và người hưởng chính sách thương binh.

Tuy nhiên, hiện nay hồ sơ tồn đọng chủ yếu là những hồ sơ có tính chất cá biệt. Những trường hợp này, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết sẽ phối hợp với các địa phương cùng với quân đội, công an và các ngành để giải quyết hồ sơ tồn đọng.