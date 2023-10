Đề nghị điều tra vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người tử vong

Tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn ra vào ngày 19.10, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều tra, làm rõ, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người tử vong trên QL20.

Hiện trường vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người tử vong trên QL20 H.K

Khi có kết quả điều tra phải báo cáo về UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh để có biện pháp điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý, tránh để xảy ra các vụ tai nạn tương tự trên địa bàn .

Ông Đức cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSGT có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm tình trạng xe khách, xe vận tải hàng hóa phóng nhanh, vượt ẩu, lấn tuyến trên các quốc lộ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ 30 ngày 30.9, xe khách Thành Bưởi BS 50F - 004.83 do Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) cầm lái (chở 32 hành khách) lưu thông trên QL20 (hướng Đồng Nai - Lâm Đồng). Khi đến khu vực xã Phú Vinh (H.Định Quán), xe khách Thành Bưởi va chạm trực diện với xe khách 16 chỗ BS 86B - 015.75 (chở 8 hành khách) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ (gồm tài xế và 3 hành khách), 5 người bị thương nặng (tất cả nạn nhân đều trên xe 16 chỗ) và đến sáng 1.10 có thêm 1 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Lực lượng chức năng thăm hỏi một nạn nhân trong vụ tai nạn đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai LÊ LÂM

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn do xe khách Thành Bưởi vượt trái nhưng không đảm bảo an toàn. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến Công an H.Định Quán trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Tài xế Tính khai đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe khách chạy quá tốc độ.

Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế, tài xế xe khách Thành Bưởi) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.