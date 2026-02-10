Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đề nghị Đồng Nai có phương án bổ sung, đảm bảo cung ứng xăng dầu dịp tết

Phan Hậu
Phan Hậu
10/02/2026 08:35 GMT+7

Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) đề nghị Sở Công thương tỉnh Đồng Nai tham mưu với UBND tỉnh Đồng Nai để xử lý vụ việc 2 cửa hàng xăng dầu ngừng bán trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời có phương án bổ sung để đảm bảo cung ứng xăng dầu.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã ký công văn phản hồi Sở Công thương tỉnh Đồng Nai trong vụ việc 2 cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đề nghị Đồng Nai có phương án bổ sung, đảm bảo cung ứng xăng dầu dịp tết- Ảnh 1.

Cửa hàng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến nhiều lái xe khốn đốn khi không có điểm tiếp nhiên liệu

ẢNH: LÊ LÂM

Như Thanh Niên đã đưa tin, lý do khiến 2 cây xăng tại 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngừng bán vì giấy phép hết hạn.

Bên cạnh đó, vụ việc này đang có tranh chấp dân sự giữa 3 bên gồm: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C; và giữa Công ty cổ phần Thái Sơn E&C với Công ty TNHH thương mại dịch vụ xăng dầu Châu Thành liên quan đến quyền kinh doanh khai thác và sở hữu tài sản đã đầu tư cửa hàng xăng dầu. 

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP.HCM thụ lý. Trước đó, ngày 8.12.2025, Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP.HCM ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, theo đó cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định đối với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C thực hiện mọi hành vi tháo dỡ, di dời hoặc làm thay đổi hiện trạng đối với toàn bộ tài sản đang tranh chấp tại trạm dừng nghỉ cho đến khi có bản án, quyết định của tòa án.

Từ quyết định trên, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cho rằng 2 cây xăng trên chưa đủ điều kiện cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định. Trong vụ việc này, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Công thương.

Trong văn bản phản hồi Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã viện dẫn các quy định trong Nghị định 83 và khẳng định Cục Quản lý và Phát triển thị trường không có thẩm quyền cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và đây là chức năng của Sở Công thương địa phương.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công thương tỉnh Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình xăng dầu trên địa bàn để UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 5, điều 4, luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, đối với những công việc thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương phải do địa phương quyết định, tổ chức thực hiện; phát huy vai trò tự chủ và tự chịu trách nhiệm của địa phương.

Để đảm bảo cung ứng xăng dầu khi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng, trường hợp cần thiết, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND tỉnh và Sở Công thương địa phương lân cận để tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các địa điểm gần với tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sở Công thương tỉnh Đồng Nai phối hợp với VEC để thường xuyên, liên tục cảnh báo từ xa, thông tin rộng rãi về việc 2 cửa hàng nêu trên dừng bán hàng để các phương tiện chủ động có kế hoạch tiếp nhiên liệu trước khi đi vào tuyến đường này.

Bên cạnh đó, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cần làm việc với tòa án và các đơn vị liên quan để giải quyết nhanh vụ án tranh chấp dân sự để 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sớm hoạt động trở lại.

Tin liên quan

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lắp rào chắn mở rộng thi công

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lắp rào chắn mở rộng thi công

Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) vừa phát đi thông báo về việc tài xế cần hạn chế tốc độ khi lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (cao tốc HLD) từ hôm nay (9.10).

Khám phá thêm chủ đề

Cửa hàng xăng dầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cung ứng xăng dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận