Đề nghị Đồng Nai có phương án bổ sung, đảm bảo cung ứng xăng dầu dịp tết

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã ký công văn phản hồi Sở Công thương tỉnh Đồng Nai trong vụ việc 2 cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cửa hàng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến nhiều lái xe khốn đốn khi không có điểm tiếp nhiên liệu ẢNH: LÊ LÂM

Như Thanh Niên đã đưa tin, lý do khiến 2 cây xăng tại 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngừng bán vì giấy phép hết hạn.

Bên cạnh đó, vụ việc này đang có tranh chấp dân sự giữa 3 bên gồm: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C; và giữa Công ty cổ phần Thái Sơn E&C với Công ty TNHH thương mại dịch vụ xăng dầu Châu Thành liên quan đến quyền kinh doanh khai thác và sở hữu tài sản đã đầu tư cửa hàng xăng dầu.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP.HCM thụ lý. Trước đó, ngày 8.12.2025, Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP.HCM ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, theo đó cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định đối với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C thực hiện mọi hành vi tháo dỡ, di dời hoặc làm thay đổi hiện trạng đối với toàn bộ tài sản đang tranh chấp tại trạm dừng nghỉ cho đến khi có bản án, quyết định của tòa án.

Từ quyết định trên, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cho rằng 2 cây xăng trên chưa đủ điều kiện cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định. Trong vụ việc này, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Công thương.

Trong văn bản phản hồi Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã viện dẫn các quy định trong Nghị định 83 và khẳng định Cục Quản lý và Phát triển thị trường không có thẩm quyền cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và đây là chức năng của Sở Công thương địa phương.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công thương tỉnh Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình xăng dầu trên địa bàn để UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 5, điều 4, luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, đối với những công việc thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương phải do địa phương quyết định, tổ chức thực hiện; phát huy vai trò tự chủ và tự chịu trách nhiệm của địa phương.

Để đảm bảo cung ứng xăng dầu khi tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng, trường hợp cần thiết, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND tỉnh và Sở Công thương địa phương lân cận để tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các địa điểm gần với tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Sở Công thương tỉnh Đồng Nai phối hợp với VEC để thường xuyên, liên tục cảnh báo từ xa, thông tin rộng rãi về việc 2 cửa hàng nêu trên dừng bán hàng để các phương tiện chủ động có kế hoạch tiếp nhiên liệu trước khi đi vào tuyến đường này.

Bên cạnh đó, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cần làm việc với tòa án và các đơn vị liên quan để giải quyết nhanh vụ án tranh chấp dân sự để 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sớm hoạt động trở lại.