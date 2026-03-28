Đề nghị hỗ trợ tàu biển Việt Nam qua eo biển Hormuz

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng), hiện có 19 tàu thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại khu vực Trung Đông có nhu cầu đi qua eo biển Hormuz, gồm 4 tàu treo cờ Việt Nam và 15 tàu treo cờ nước ngoài. Một số tàu vẫn đang khai thác bình thường, song cũng có tàu phải neo chờ, chờ điều kiện thuận lợi để hành trình qua khu vực.

Từ đề xuất của các chủ tàu, Cục Hàng hải và Đường thủy kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Ngoại giao trao đổi với phía Iran, đề nghị hỗ trợ tàu biển và thuyền viên Việt Nam lưu thông an toàn, theo thứ tự ưu tiên.

Nhóm ưu tiên cao nhất là tàu treo cờ Việt Nam, thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam, vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Đông.

Nhóm thứ hai là tàu treo cờ nước ngoài nhưng thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam, có thuyền viên là công dân Việt Nam.

Nhóm thứ ba gồm tàu treo cờ nước ngoài, thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam, có thuyền viên nước ngoài, vận chuyển hàng hóa ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cơ quan này cũng đề nghị tạo điều kiện cho tàu biển Việt Nam vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu từ Trung Đông về Việt Nam, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định.

Đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng đề nghị Iran sớm ban hành thông báo chính thức cho phép tàu thuyền và thuyền viên Việt Nam lưu thông qua eo biển Hormuz. Đây được xem là cơ sở để doanh nghiệp vận tải biển có thể mua bảo hiểm rủi ro, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bảo hiểm hiện hạn chế cung cấp dịch vụ nếu thiếu xác nhận về điều kiện lưu thông.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Đông chủ động theo dõi tình hình, kịp thời cung cấp thông tin và hỗ trợ tàu biển, thuyền viên khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Về chính sách phí, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng có văn bản gửi Bộ Tài chính đề xuất chính sách thu phí hàng hải nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chịu tác động ảnh hưởng do biến động giá nhiên liệu tăng.

Theo đó, đề xuất giảm mức thu phí, lệ phí hàng hải của các tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải đang áp dụng theo Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải nội địa hiện nay của Bộ Tài chính về mức thu 0 đồng/GT.

Đối với hoạt động hàng hải quốc tế là chính sách thu phí, lệ phí liên quan chủ yếu đến tàu thuyền nước ngoài vào, rời cảng biển Việt Nam do vậy ngoài việc thực hiện nộp phí, lệ phí theo chính sách thu của Việt Nam khi tàu thuyền cập cảng Việt Nam sẽ còn phải thực hiện theo chính sách thu chung của chính quyền cảng biển nước ngoài (tuyến hoạt động quốc tế). Do đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đề nghị không giảm mức thu đang quy định tại biểu phí, lệ phí hoạt động hàng hải quốc tế.