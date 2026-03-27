Rộ kịch bản Mỹ tấn công các đảo gần eo biển Hormuz, Iran cảnh báo

Trí Đỗ
27/03/2026 11:29 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét một loạt phương án leo thang quân sự với Iran, trong đó có các kịch bản nhằm vào những hòn đảo chiến lược tại vịnh Ba Tư - khu vực then chốt gần eo biển Hormuz.

Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Trung Đông. Theo The Wall Street Journal ngày 26.3, Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều thêm tới 10.000 binh sĩ tới Trung Đông nhằm mở rộng các lựa chọn quân sự cho Mỹ.

Trong đó, các binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 82 dự kiến được triển khai tới Trung Đông trong những ngày tới, bổ sung cho lực lượng lính thủy đánh bộ đã có mặt tại khu vực.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một kho chứa dầu tại đảo Kharg, Iran ngày 25.2.2026

Kịch bản Mỹ tấn công Iran

Các nguồn tin của Axios cho biết kế hoạch có thể bao gồm tấn công trên bộ, không kích hoặc các chiến dịch kiểm soát điểm nút chiến lược.

Một số phương án đang được thảo luận gồm bắt giữ tàu thuyền gần eo biển Hormuz hoặc kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ lực của Iran, chiếm khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của quốc gia Hồi giáo này.

Một cuộc tấn công vào Kharg có thể làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao khi buộc lực lượng Mỹ đối đầu trực tiếp với hệ thống phòng thủ của Iran. Phương án phong tỏa đảo này cũng được xem xét như một công cụ gây sức ép.

Ngoài Kharg, đảo Larak - nằm tại điểm hẹp nhất của eo biển Hormuz - được đánh giá có vai trò then chốt trong kiểm soát giao thông hàng hải. Iran được cho là triển khai tại đây các hệ thống hầm trú ẩn, tàu tấn công và năng lực rải thủy lôi. Việc kiểm soát Larak, Mỹ có thể hạn chế đáng kể khả năng quấy rối tàu thuyền của Iran và kiểm soát được giao thông qua eo biển. Tuy nhiên, hòn đảo này cũng được phòng thủ rất kiên cố và sẽ là một mục tiêu khó tấn công.

Các đảo Abu Musa và Tunbs, nằm gần cửa ngõ phía tây eo Hormuz, cũng nằm trong tầm ngắm của Mỹ. Iran đã kiểm soát các đảo này từ năm 1971. Các hòn đảo này đóng vai trò là tiền đồn của Iran, được trang bị tên lửa, máy bay không người lái và khả năng rải thủy lôi.

Nguồn tin của Axios cho hay Lầu Năm Góc từng đề xuất phương án chiếm đảo Abu Musa nhằm gia tăng kiểm soát khu vực và hạn chế khả năng quân sự của Iran tại đó.

Trong khi đó, đảo Qeshm - đảo lớn nhất vịnh Ba Tư - được xem là "nút chặn" chiến lược tại Hormuz, với các cơ sở quân sự ngầm được cho là chứa tên lửa chống hạm, thủy lôi và UAV. Tuy nhiên, quy mô lớn của hòn đảo khiến khả năng mở chiến dịch chiếm đóng bị đánh giá là phức tạp và tốn kém.

Trước đó, Iran cáo buộc Mỹ tấn công một nhà máy khử muối trên đảo Qeshm trong những ngày đầu xung đột bùng phát, làm gián đoạn nguồn cung cấp nước cho các làng mạc địa phương. Mỹ bác bỏ cáo buộc này.

Ông Trump tạm dừng các cuộc tấn công vào các nhà máy năng lượng của Iran

Giới quan sát nhận định bất kỳ chiến dịch kiểm soát lãnh thổ Iran nào cũng tiềm ẩn rủi ro vượt xa các chiến dịch không kích của Mỹ, đồng thời chưa chắc buộc Tehran phải xuống thang mà có thể gây "tác dụng ngược" khiến xung đột leo thang.

Bên cạnh đó, xung đột tại Iran cũng đang gây sức ép đáng kể lên nguồn lực của Mỹ, cả về tài chính lẫn khí tài. Theo The Telegraph, kho dự trữ vũ khí tấn công và phòng thủ của Mỹ có dấu hiệu suy giảm, buộc quân đội có thể phải tính đến việc sử dụng các loại đạn dược cũ hơn, độ chính xác thấp hơn - thường chỉ dùng trong những kịch bản hạn chế hoặc với các lực lượng có ngân sách eo hẹp.

Trong 16 ngày đầu xung đột ở Iran, Mỹ và các đồng minh được cho là đã sử dụng khoảng 11.000 quả bom, đạn với tổng chi phí ước tính lên tới 26 tỉ USD.

Phía Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.

Phản ứng của Iran

Phía Iran đã phát đi cảnh báo cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 25.3 viết trên mạng xã hội rằng tình báo Iran cho rằng "đối thủ của Iran, với sự hỗ trợ của một quốc gia trong khu vực, đang chuẩn bị một chiến dịch kiểm soát một trong những hòn đảo của Iran".

"Nếu họ có bất kỳ hành động nào, toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia trong khu vực đó sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công không ngừng nghỉ mà không có bất kỳ giới hạn nào", theo Press TV dẫn lời ông Ghalibaf.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf chủ trì một phiên họp ở Tehran hồi tháng 2.2026

Trong khi đó, thiếu tướng Ali Jahanshahi, Tư lệnh lực lượng lục quân Iran, ngày 26.3 mọi cuộc tấn công trên bộ sẽ "nguy hiểm và tốn kém" đối với Mỹ và Israel, khẳng định lực lượng nước này sẵn sàng đáp trả và bảo vệ từng phần lãnh thổ.

Theo NDTV dẫn các nguồn thạo tin, làn sóng tình nguyện nhập ngũ đang gia tăng tại Iran khi nước này được cho là huy động hơn 1 triệu binh sĩ mặt đất cho kịch bản xung đột trên bộ với Mỹ.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin quân sự cho biết lực lượng này đã được tổ chức và đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong bối cảnh các trung tâm tuyển quân do lực lượng Basij, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và quân đội quản lý ghi nhận số người đăng ký tăng đột biến. Theo Tasnim, tinh thần huy động cao trong các lực lượng mặt đất, với mục tiêu gây tổn thất nặng nề cho Mỹ nếu xung đột leo thang trên lãnh thổ Iran.

Dù các tuyên bố công khai giữa giới chức Mỹ và Iran vẫn mang tính cứng rắn, các kênh đàm phán gián tiếp được cho là vẫn được duy trì thông qua các nhà ngoại giao cấp cao của Pakistan. Tuy nhiên, hai bên được cho là đã bác bỏ các đề xuất của nhau.

Iran nói về tình hình đảo Kharg sau khi bị Mỹ tấn công

Khám phá thêm chủ đề

