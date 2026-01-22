Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM cho Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa đang thực hiện. Thỏa thuận thống nhất với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu thuê đơn vị có năng lực phù hợp để kiểm định, xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ an toàn hạng mục công trình kè biển chắn sóng và tường rào, đề xuất phương án khắc phục đối với những hư hỏng đã ghi nhận.

Sau khi có kết quả kiểm định, trường hợp kết quả xác định do ảnh hưởng việc thi công dự án của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu gây hư hỏng kết cấu công trình lân cận sẽ xem xét xử lý vi phạm theo quy định (nếu có).

Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu thỏa thuận việc đền bù thiệt hại, thực hiện sửa chữa theo phương án khắc phục do đơn vị tư vấn kiểm định đề xuất.

Đề nghị khắc phục sự cố kè biển dự án 12.000 tỉ đồng ở TP.HCM bị sập ẢNH: NGUYỄN LONG

Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương cho biết, dự án The Maris có tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng. Kè biển và tường rào được công ty xây dựng kiên cố, đúc bằng bê tông toàn khối. Khi đồi cát bị san hạ, nước biển tràn sâu vào dự án khu đô thị đường 3 Tháng 2, lâu dần khiến tường rào của dự án The Maris bị xói mòn, tạo hàm ếch và bị sập.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp với đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Phước Thắng, Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành Trùng Dương, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu cùng các ban ngành tiến hành kiểm tra hiện trạng hạng mục công trình kè, tường rào thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật dự án The Maris.

Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận có 2 vết nứt hở kè chắn sóng đã đổ bê tông trám lại, tường rào bị nứt và có hiện tượng sụt nền cát vị trí góc cuối kè chắn sóng giáp ranh dự án Khu đô thị đường 3 Tháng 2 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Qua quan sát trực quan tại hiện trường cho thấy, địa hình sát khu vực kè dự án bị biến dạng, xuất hiện dòng chảy tụ thành ao sâu sát ranh do việc chủ đầu tư dự án Khu đô thị 3 Tháng 2 san gạt đồi cát hiện hữu khu vực sát ranh, dẫn đến nền cát hiện trạng có cao độ chênh so với đáy kè biển hơn 1,5m. Hiện trạng kết hợp hiện tượng thủy triều sóng lớn đã khiến nước biển xâm thực mạnh, rút cát, gây xói lở nghiêm trọng, làm hư hỏng kết cấu công trình.