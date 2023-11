Đề nghị không cấm tuyệt đối nồng độ cồn, vì như vậy là quá nghiêm khắc

Sáng 10.11, Quốc hội thảo luận về dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trên cơ sở tách một phần từ luật Giao thông đường bộ năm 2008 đang có hiệu lực.



Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Chưa thực sự phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán

Điều 8 dự thảo quy định 28 nhóm hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông, trong số này có "điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn".

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn như dự thảo. Lý do, quy định như vậy quá nghiêm khắc và chưa thực sự phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của một bộ phận người dân Việt Nam, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương.

Nhóm ý kiến này đề nghị tham khảo kinh nghiệm quốc tế và quy định nồng độ cồn ở mức độ phù hợp đối với từng loại phương tiện; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất với quy định của bộ luật Hình sự.

Ngược lại, một số ý kiến thì nhất trí với quy định cấm tuyệt đối như dự thảo, vì cho rằng nội dung này đã được quy định tại luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và thực tiễn thực hiện đã chứng minh tính hiệu quả.

Cũng liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm, một số ý kiến đề nghị bổ sung nhóm hành vi khác vào luật, gồm: bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông để trốn tránh trách nhiệm; khi có điều kiện mà cố ý không cấp cứu, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông.

Hay như các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn giao thông; lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để hành hung, đe dọa, xúi giục, gây sức ép, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông…

Có ý kiến đề nghị cân nhắc về việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi tham gia giao thông, vì như vậy là quá nghiêm khắc

Xe mô tô, gắn máy cũng phải lắp camera hành trình?

Một nội dung khác nhận được nhiều ý kiến, đó là điều 33 của dự thảo quy định về điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình; thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe, dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định nêu trên, vì việc áp dụng đối với mọi loại phương tiện giao thông cơ giới (gồm cả xe mô tô, xe gắn máy) là rộng và khó bảo đảm tính khả thi; chỉ nên tập trung vào một số loại hình phương tiện, đặc biệt là các phương tiện GTVT, kinh doanh có điều kiện.

Hơn nữa, pháp luật hiện hành chỉ mới quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ (gồm cả lái xe) phải lắp camera, đảm bảo ghi lại, lưu trữ toàn bộ hình ảnh trên xe trong quá trình tham gia giao thông.

Ý kiến khác thì cho rằng việc yêu cầu lắp các thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe vi phạm quyền riêng tư, quyền bảo vệ bí mật đời tư của công dân nên cần cân nhắc. Chưa kể, việc lắp camera, thiết bị giám sát hành trình sẽ liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng các thiết bị phải được cấp phép và việc lắp các thiết bị này sẽ phải can thiệp vào hệ thống điện của xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cũng có ý kiến nhận định, việc yêu cầu lắp các thiết bị trên sẽ tạo gánh nặng về kinh tế cho người dân.

Ngược lại, một số ý kiến nhất trí với quy định tại dự thảo, bởi việc lắp camera giám sát hành trình cho xe cơ giới sẽ hỗ trợ cho việc lái xe an toàn cũng như tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, nội dung dữ liệu từ camera có liên quan đến quyền riêng tư, quyền bảo vệ bí mật đời tư của công dân, nên đề nghị không chuyển các dữ liệu này về trung tâm chỉ huy giao thông, chỉ trích xuất khi có yêu cầu hoặc khi giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến tai nạn giao thông.