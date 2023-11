Hải Phòng: Đề xuất UBKT Thành ủy xem xét kiểm điểm cán bộ vi phạm nồng độ cồn

Ngày 9.11, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng Nguyễn Thị Thu cho biết sở này vừa có đề xuất với UBND thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên vi phạm nồng độ cồn phải tổ chức kiểm điểm xem xét xử lý theo quy định.

Ngoài nộp tiền phạt theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy, HĐND và UBND TP. Hải Phòng còn bị cơ quan, đơn vị căn cứ vào hành vi vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật C.T.V.

25 cán bộ công viên chức, người lao động, đảng viên vi phạm nồng độ cồn

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với người vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Sở Nội vụ cùng Công an TP.Hải Phòng và các đơn vị liên quan phân loại các đối tượng, là cán bộ, công chức, đảng viên có hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Theo danh sách do Cục CSGT Bộ Công an và Công an TP.Hải Phòng cung cấp, Hải Phòng có 25 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên trên địa bàn thành phố vừa bị CSGT lập biên bản vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Trong số này, có 3 cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý; 3 trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ngành, quận, huyện; 9 trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và 10 đảng viên đã nghỉ hưu hoặc đang công tác tại các đơn vị doanh nghiệp.

Là cơ quan tham mưu, Sở Nội vụ Hải Phòng có tờ trình đề xuất với UBND thành phố báo cáo với Thường trực Thành ủy, đề xuất giao UBKT Thành ủy xem xét kiểm điểm trách nhiệm các cán bộ vi phạm do Thành ủy quản lý. Còn đối với những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của các sở, ngành, quận, huyện, các đơn vị ngành dọc trên địa bàn thành phố, đảng viên, Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo ATGT TP.Hải Phòng chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với cá nhân vi phạm và báo cáo kết quả xử lý về UBND thành phố.

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên bị xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ phải tự làm bản kiểm điểm, sau đó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sẽ căn cứ mức độ và hành vi vi phạm để xem xét, đưa ra quyết định mức xử lý kỷ luật theo quy định.

Cán bộ vi phạm nồng độ cồn, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm

Trước đó, căn cứ Chỉ thị của Ban Bí thư; luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Công điện và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo ATGT, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong tình hình mới, trong đó quy định: "Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ quản lý, lãnh đạo, người đứng đầu phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự ATGT".

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cũng vừa ký Văn bản 7572/VP-GT yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Theo đó, Chủ tịch thành phố yêu cầu "thực hiện nghiêm quy định, đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông" và nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình vi phạm thì thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm".