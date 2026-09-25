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    Kinh tếĐịa ốc

    Đề nghị không cắt điện, nước đối với công trình vi phạm xây dựng

    Đình Sơn
    Đình Sơn
    Trong văn bản gửi Thường trực HĐND TP.HCM, Thường trực UBND TP.HCM, HoREA đề nghị không áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với trường hợp công trình xây dựng là nhà ở được cải tạo, sửa chữa có vi phạm pháp luật về xây dựng mà chủ sở hữu nhà ở vẫn đang cư trú hợp pháp tại nhà ở đó.

    Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết rất hoan nghênh HĐND TP.HCM đã thông qua 24 dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa luật Phát triển đô thị 2026, trong đó có dự thảo Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

    Nghị quyết nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện điều 16 luật Phát triển đô thị 2026 để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

    Đề nghị không cắt điện, nước đối với công trình vi phạm xây - Ảnh 1.

    HoREA kiến nghị không cắt điện, nước với công trình sửa chữa nhà nhưng vi phạm xây dựng

    ẢNH: ĐÌNH SƠN

    Tuy nhiên, HoREA đề nghị UBND TP.HCM xem xét không áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với trường hợp công trình xây dựng là nhà ở được cải tạo, sửa chữa có vi phạm pháp luật xây dựng mà chủ sở hữu nhà ở vẫn đang cư trú hợp pháp tại nhà ở đó. Bởi, đối với trường hợp nhà ở được xây dựng mới thì chủ sở hữu nhà ở thường không cư trú tại công trình nên việc áp dụng biện pháp cắt điện, nước là hợp lý.

    Thế nhưng, với trường hợp nhà ở được cải tạo, sửa chữa thì hầu hết chủ nhà vẫn đang cư trú hợp pháp tại công trình xây dựng là nhà ở đó nên việc áp dụng biện pháp cắt điện, nước đối với trường hợp này là chưa thật phù hợp để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho hộ gia đình.

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    TP.HCM đang trình dự thảo quy định ngừng cung cấp điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất vi phạm về xây dựng, đất đai, PCCC, môi trường nhưng không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng. Vấn đề này trước đây đã vấp phải nhiều tranh cãi nhưng nay gần như đã nhận được sự đồng thuận của nhiều người.

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