Đề nghị không mời các nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa' dự sự kiện TP.HCM

Ngày 24.10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở VH-TT TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM và các cơ quan báo chí TP.HCM về việc "Đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa".

Nhiều ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đáng lo ngại trong môi trường âm nhạc. Một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Điển hình là các trường hợp: ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc trình diễn ngày 16.10 tại Hà Nội, với ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn; ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng; rapper GDucky với bài Miền mộng mị; CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle); Jack với bài Chưa bao giờ; Andree với bài Kẹo; B Ray x Đạt G với bài Cao ốc 207; HIEUTHUHAI với bài Trình; Andree x Bình Gold với bài Em iu...

Ca khúc trình diễn của Jack tại sự kiện ở Hà Nội bị cho là có ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn Ảnh: FBNV

"Những biểu hiện âm nhạc như trên làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa, ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động, nhất là trong giới trẻ và cái nhìn của công chúng về hình ảnh người nghệ sĩ. Thực trạng này cho thấy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức nghề nghiệp; Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM; cơ quan báo chí và giới văn nghệ sĩ nhằm kịp thời định hướng, chấn chỉnh, xây dựng môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh, nhân văn, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc", công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nêu.



Quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp âm nhạc phản cảm, lệch chuẩn

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị Sở VH-TT TP.HCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, nhất là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội; các chương trình âm nhạc tại các điểm biểu diễn như phòng trà, chương trình âm nhạc xã hội hóa do tư nhân tổ chức, các chương trình âm nhạc, sự kiện ngoài không gian công cộng... trên địa bàn TP.HCM phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa.

Sở VH-TT TP.HCM cần phối hợp với Thanh tra TP.HCM tiến hành thanh tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa; chủ trì, phối hợp với Hội Âm nhạc TP.HCM, Đài Phát thanh Truyền hình TP.HCM tổ chức các chương trình, chuyên đề tuyên truyền, định hướng sáng tạo nghệ thuật, nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ; kịp thời tham mưu UBND TP.HCM các giải pháp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp âm nhạc phản cảm, lệch chuẩn, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa. Bên cạnh đó cần biểu dương, khen thưởng những ca sĩ, nghệ sĩ có những sáng tác hay, sáng tạo, mang tính giáo dục, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh, có cống hiến cho xã hội.

Sở cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP.HCM.

Bài hát Trình của HIEUTHUHAI bị nhắc vì ca từ lệch chuẩn, phản cảm Ảnh: FBNV

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị Hội Âm nhạc TP.HCM tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác và biểu diễn đảm bảo chuẩn mực, nhằm nâng cao ý thức văn hóa, trách nhiệm xã hội cho hội viên, nhất là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong sáng tác và biểu diễn âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ nghệ thuật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ trong đời sống âm nhạc. Hội cần tăng cường công tác kết nạp hội viên là nghệ sĩ tự do đang hoạt động tại TP.HCM nhằm định hướng sáng tác, biểu diễn đúng đắn cho lực lượng nghệ sĩ trẻ.

Đối với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị phát huy vai trò định hướng, phản biện, thẩm định chuyên môn, có các bài viết, công trình nghiên cứu và tọa đàm về thực trạng ngôn ngữ, ca từ, hành vi ứng xử trong âm nhạc hiện nay; kịp thời phê bình, phân tích các biểu hiện lệch chuẩn, phản cảm trong sáng tác và biểu diễn, góp phần điều chỉnh, định hướng tư duy thẩm mỹ đúng đắn cho giới nghệ sĩ và công chúng và tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp và cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng sáng tác, biểu diễn nghệ thuật.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được tuyên dương vì đã lan tỏa tinh thần yêu nước qua ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình Ảnh: FBNV

Các cơ quan báo chí, truyền thông TP.HCM cần tăng cường các bài viết, chuyên trang, chuyên mục nhằm định hướng thẩm mỹ nghệ thuật, nâng cao nhận thức văn hóa, góp phần xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với công chúng và xã hội. Kịp thời phản biện, phê phán những sản phẩm, hành vi lệch chuẩn, đi ngược lại giá trị văn hóa, đạo đức để xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, định hướng thẩm mỹ cho công chúng, nhất là giới trẻ.