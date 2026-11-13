Đề nghị kỷ luật 3 cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Bình Dương cũ

Ngày 13.11, tại Kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, TP.HCM.

ẢNH MINH HỌA

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy các ông Lê Hoàng Lâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước (cũ); Huỳnh Anh Minh, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ); Nguyễn Thành Tài, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (cũ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cá nhân này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Đối với bà Phạm Thị Trà My, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư xác định có vi phạm trong kê khai, giải trình không đúng, không trung thực lý lịch đảng viên.

Theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư, các vi phạm nêu trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Vì vậy, cơ quan này đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật 4 cá nhân gồm các ông, bà: Lê Hoàng Lâm, Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Thành Tài và Phạm Thị Trà My.

Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức Đảng

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư xem xét kết quả giám sát một số tổ chức Đảng, đảng viên và nhận thấy còn có vi phạm, khuyết điểm trong xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Cà Mau, Lâm Đồng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; xây dựng kế hoạch khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng và kê khai tài sản, thu nhập tại Đảng bộ TP.Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng chỉ ra một số vi phạm, khuyết điểm bên cạnh những kết quả đạt được.

Cơ quan này yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả.