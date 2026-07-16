Đề nghị nghiên cứu cách thông tin kịp thời cho người dân khi bắt buộc xả lũ

Chiều 16.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (NN-MT). Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, thừa ủy quyền của Chính phủ, trình bày tờ trình.

Đáng chú ý, điều 6 dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Tài nguyên nước quy định liên quan tới vận hành hồ chứa, liên hồ chứa (sửa đổi, bổ sung điều 38, ở điểm a khoản 7 và điểm a khoản 8).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu ý kiến tại phiên họp ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Theo đó, quy định bổ sung việc cần hoặc phải cần "gửi Bộ NN-MT để xem xét, tổng hợp, lấy ý kiến Bộ Công thương, Bộ Xây dựng và bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh có liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".

Trước đó, quy định này chỉ yêu cầu gửi Bộ TT-MT (nay là Bộ NN-MT) thẩm định, trình Thủ tướng.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá, việc sửa đổi quy định vận hành liên hồ chứa rất hợp lý, có sự trao đổi giữa các cơ quan.

Ông cho rằng, mỗi lần có bão lũ, bài toán đau đầu nhất là vận hành điều tiết rủi ro, phải không để vượt quá mức ảnh hưởng đến người dân nhưng vẫn phải đảm bảo đủ nước cho điện và thủy lợi. Đây là vấn đề kỹ thuật, chuyên môn, rất quan trọng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị có chính sách đầu tư hơn nữa về mặt kỹ thuật, chuyển đổi số và trang thiết bị để nắm bắt tình trạng thực tế của nguồn nước.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cũng bày tỏ trăn trở về vấn đề làm thế nào cảnh báo hiệu quả cho người dân khi xả lũ. "Hiện nay chúng ta có biện pháp thông báo bằng văn bản, liên lạc báo tin nhưng nhiều trường hợp không báo kịp, không có thông tin kịp", ông Vinh cho biết.

Từ đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu phương thức cảnh báo, có thể như còi báo động khi bắt buộc phải xả lũ để người dân chủ động ứng phó.

Trong bối cảnh mưa lũ cực đoan thời gian qua, câu chuyện vận hành hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện luôn là vấn đề nóng, nhận nhiều quan tâm.

Trả lời Thanh Niên hồi năm ngoái, GS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Phó chủ tịch thường trực Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, cho rằng cần phải xem lại quy trình thông tin cảnh báo, chủ động ứng phó trong những tình huống khẩn cấp.

"Vấn đề đáng quan tâm là vì sao người dân không nhận được hoặc chậm nhận được thông tin cảnh báo khi thủy điện xả lũ nên nhiều người không kịp sơ tán, không thể đưa tài sản lên chỗ cao, sau một đêm là nhà bị ngập lụt, cô lập", ông Dũng nêu ý kiến.