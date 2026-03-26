Đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen cho người thợ 'mở đường sống' cho 7 người

Ngày 26.3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký, ban hành tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, UBND TP.Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ xét, tặng bằng khen cho anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê quán xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình; tạm trú tại tổ 15 P.Hoàng Mai, TP.Hà Nội), đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy tại số nhà 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai).

Anh Nguyễn Văn Dung, người đã cầm chân giàn giáo, đập vỡ mái tôn mở lối thoát nạn cho 7 người bị mắc kẹt

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã quyết định tặng bằng khen cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy nêu trên.

7 cá nhân gồm: anh Nguyễn Lê Tú, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (quê quán ở xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên); ông Nguyễn Văn Cường (quê quán ở xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An; cùng tạm trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, P.Hoàng Mai);

Ông Nguyễn Văn Đáp (quê quán ở xã Hải An, tỉnh Ninh Bình); ông Nguyễn Văn Nghĩa (quê quán ở xã Hải An, tỉnh Ninh Bình; cùng tạm trú tại tổ 15, P.Hoàng Mai); ông Nguyễn Tiến Long (thường trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, P.Hoàng Mai);

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9; đại úy Nguyễn Văn Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 (Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP.Hà Nội).

7 cá nhân này được nhận mức thưởng bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 29.4.2025 của HĐND TP.Hà Nội.

Khoảnh khắc anh Dung (áo đen) cùng anh Long nỗ lực phá mái tôn để mở lối thoát nạn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Như đã đưa tin, khoảng 17 giờ 50 ngày 24.3, lửa bùng lên từ tầng 2 ngôi nhà cao 6 tầng, 1 tum tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam). Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong nhà có 7 người mắc kẹt, tất cả sau đó di chuyển lên tầng tum, vẫy tay qua cửa kêu cứu.

Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Văn Dung cùng anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) dùng xà beng, chân giàn giáo ra sức phá mái tôn, tạo lối thoát cứu người mắc kẹt bên dưới.

Sau đó, anh Dung cùng người dân và lực lượng chức năng đã đưa được các nạn nhân ra ngoài an toàn.