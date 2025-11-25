Tặng bằng khen cho thiếu tá biên phòng bị thương khi cứu dân trong mưa lũ

Ngày 25.11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng bằng khen cho thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu người trong mưa lũ.

Trong lúc khu phố 6, P.Quy Nhơn Đông tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị cô lập, thiếu tá Thinh và tổ công tác phải buộc dây vào người, bơi ngược dòng kéo ca nô vào từng nhà cứu dân.

Khi đang dò đường trong dòng nước đục, thiếu tá Thinh bất ngờ bị vật sắc nhọn cắt vào khiến bàn chân trái rách sâu. Dù bị thương, anh vẫn tiếp tục hỗ trợ đưa người già và trẻ nhỏ sơ tán ra ngoài an toàn trước khi được chuyển viện cấp cứu.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh bị thương khi cứu người dân trong mưa lũ vẫn đang được điều trị tại bệnh viện ẢNH: THẢO NGUYÊN

Suốt đợt lũ, thiếu tá Thinh cùng đồng đội 8 lần đưa ca nô vào vùng ngập sâu, giải cứu 55 người và vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men cho 75 hộ dân bị cô lập.

Trước những đóng góp này, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng Bằng khen ghi nhận tinh thần quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của anh trong đợt mưa lũ vừa qua.