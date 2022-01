Ngày 3.1, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can lừa bán dự án "ma" khu dân cư Galaxy Long Hải tại Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 bị can này gồm: Nguyễn Đoàn Vũ Linh (30 tuổi, quê Bình Thuận), Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Đồng Tiến Sài Gòn (trụ sở ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM, viết tắt Công ty Đồng Tiến Sài Gòn); Đồng Thị Kim Loan (47 tuổi, quê TP.HCM), Chủ tịch HĐQT Công ty Đồng Tiến Sài Gòn; Nguyễn Thị Huyền Châu (39 tuổi, quê Bến Tre), Tổng giám đốc Công ty CP phát triển nhà An Phúc Điền (viết tắt Công ty An Phúc Điền).

Lừa bán dự án "ma", chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng

KLĐT thể hiện, khoảng tháng 8.2018, ông N.Đ.D (chồng bị can Loan) biết ông M.X.T có thửa đất số 273, tờ bản đồ số 34, khu phố Hải Tân, TT.Long Hải, H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích hơn 10.572,4 m2 đang tìm khách chuyển nhượng. Công ty Đồng Tiến Sài Gòn cử ông D. làm người thỏa thuận giá cả và phương thức thanh toán với ông M.X.T.

Sau khi ông D. thỏa thuận xong, ngày 24.11.2018, bị can Linh đại diện Công ty Đồng Tiến Sài Gòn ký hợp đồng mua khu đất của vợ chồng ông T. theo hợp đồng, trị giá lô đất này là 22 tỉ đồng. Phía Công ty Đồng Tiến Sài Gòn đã thanh toán cho ông T. số tiền hơn 16 tỉ đồng qua tài khoản ngân hàng và tiền mặt.

Sau đó, bị can Linh đã sử dụng pháp nhân Công ty Đồng Tiến Sài Gòn để cùng với 2 bị can Châu và Loan tự lập bảng vẽ, đặt tên dự án này là khu dân cư Galaxy Long Hải. Mặc dù, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn không được cơ quan chức năng cấp phép làm chủ đầu tư dự án khu dân cư Galaxy Long Hải, nhưng bị can Châu vẫn đồng ý ký hợp đồng phân phối độc quyền với Linh để tìm kiếm khách hàng bán đất dự án này, cụ thể: quảng cáo gian dối dự án đã có đầy đủ pháp lý, đã có sổ đỏ cho từng lô, xây dựng tự do, đường nội bộ 9m - 10m, giúp sức cho Linh chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng của 25 khách hàng.

Phí môi giới bán hàng, quảng cáo, truyền thông mà Công ty Đồng Tiến Sài Gòn phải trả cho Công ty An Phúc Điền là 12% (đã bao gồm VAT) dựa trên doanh thu bán hàng. Đồng thời, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn đã trả tiền môi giới cho Công ty An Phúc Điền hơn 5 tỉ đồng.

Dự án Galaxy Long Hải được bán như thế nào?

Quá trình điều tra, PC03 cho biết, 3 bị can Linh, Loan và Châu bán đất nền dự án khu dân cư Galaxy Long Hải theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ tháng 12.2018 - 3.2019) và giai đoạn 2 (từ tháng 4.2019 - 5.2019).





Trong đó, PC03 xác định, bị can Linh là người trực tiếp ký kết tất cả hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ký xác nhận trên phiếu thu tiền khách hàng.

Việc mua bán này được thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc bằng tiền mặt. Trường hợp thanh toán qua tài khoản ngân hàng, khách hàng chuyển tiền vào 2 tài khoản ngân hàng. Trường hợp khách hàng trả tiền mặt, kế toán N.T.T.H là người thu tiền, lập phiếu thu đưa cho Linh ký rồi giao cho khách hàng.

Bị can Loan khai nhận, khoảng tháng 9.2018 qua bạn bè giới thiệu, Loan quen biết Linh. Hai bên thỏa thuận thành lập Công ty Đồng Tiến Sài Gòn để kinh doanh bất động sản. Loan là người ký giấy chuyển tiền, rút tiền trong tài khoản do mình đứng tên trong thời gian làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Đồng Tiến Sài Gòn rồi chuyển cho Linh và chồng là ông D.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận 25 đơn tố giác tội phạm, mua tổng cộng 37 lô đất nền dự án khu dân cư Galaxy Long Hải, giá trị theo hợp đồng là hơn 32 tỉ đồng, bị hại đã nộp hơn 21 tỉ đồng, trong đó các bị hại nộp tiền từ 50% - 95% theo giá trị hợp đồng.

Theo tài liệu CQĐT, đối với ông N.Đ.D sau khi ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn đã chuyển cho ông D. hơn 19 tỉ đồng, trong đó ông D. chuyển cho ông T. tiền mua thửa đất nêu trên là hơn 16 tỉ, còn hơn 2 tỉ đồng ông D. đã sử dụng, nhưng không có giấy tờ chứng minh sử dụng vào việc gì. CQĐT tiếp tục điều tra và xem xét xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời trong vụ án lừa bán dự án "ma" này, PC03 cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.