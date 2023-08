Đề nghị truy tố 6 bị can lừa bán 11 phụ nữ sang Trung Quốc

Ngày 23.8, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra đường dây dụ dỗ, tổ chức đưa 11 phụ nữ Việt Nam sang bán cho người Trung Quốc, đồng thời chuyển Viện KSND tỉnh này đề nghị truy tố 6 bị can.

Cụ thể, Lương Thị Hải (31 tuổi, ngụ xã Quang Phong, H.Quế Phong, Nghệ An) bị đề nghị truy tố về các hành vi mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; Phạm Thị Tú (61 tuổi, ngụ xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) về hành vi mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; Nguyễn Thị Ngọc Hà (45 tuổi, ngụ H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi; Huỳnh Mộng Linh (45 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi); Thạch Thị Thu Nga (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu) và Nguyễn Thị Tuyền (30 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi) cùng về hành vi mua bán người.

Lương Thị Hải được xác định là người cầm đầu đường dây mua bán người, bị công an bắt tạm giam TRỌNG NGUYỄN

Dụ dỗ, đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc gả bán để hưởng lợi

Theo kết luận điều tra, năm 2015, Lương Thị Hải xuất cảnh sang Trung Quốc đi làm thuê rồi lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Hà Nam. Biết nhiều đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ Việt Nam, Hải cùng chồng câu kết với nhiều người tìm kiếm, đưa phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, sau đó gả bán thông qua hình thức môi giới hôn nhân để thu lợi bất chính.



Khoảng năm 2018, thông qua các trang mạng xã hội về việc mai mối phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, Hải quen biết với bị can Tú, Hậu, Linh. Từ đó, các bị can đã câu kết với nhau tìm kiếm phụ nữ tại nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận có nhu cầu tìm việc làm hoặc lấy chồng Trung Quốc để đưa sang Trung Quốc.

Trong đó, Tú là người tìm kiếm phụ nữ để thuyết phục, dụ dỗ. Khi có người đồng ý, Tú chụp hình ảnh, giấy chứng minh nhân dân gửi cho Hải. Hải liên hệ, gửi thông tin, hình ảnh những phụ nữ Việt Nam này cho một số người ở khu vực biên giới để thuê đưa sang Trung Quốc với chi phí 40 triệu đồng/người.

Bị can Phạm Thị Tú bị công an khởi tố, bắt tạm giam TRỌNG NGUYỄN

Khi đến Trung Quốc, các phụ nữ được đưa đến một khách sạn ở tỉnh Hà Nam. Tại đây, vợ chồng Hải trông coi, tìm người mai mối bán cho đàn ông Trung Quốc. Người nào không đồng ý thì bị đánh đập, hăm dọa.

Bị can Huỳnh Mộng Linh bị công an khởi tố, bắt tạm giam TRỌNG NGUYỄN

Có nạn nhân chưa đủ 16 tuổi, mắc bệnh lý tâm thần

Sau khi đồng ý lấy chồng Trung Quốc, tùy thuộc vào độ tuổi, ngoại hình từng phụ nữ, những người đàn ông Trung Quốc phải trả cho vợ chồng Hải từ 200 - 400 triệu đồng/người. Sau đó Hải chuyển tiền về Việt Nam cho Tú từ 140 - 160 triệu đồng/người. Khi nhận được tiền, Tú đưa cho người thân của nạn nhân từ 20 - 100 triệu đồng như đã thỏa thuận, số còn lại Tú hưởng lợi.

Sau khi lấy chồng, nhiều phụ nữ bị ngược đãi, đánh đập, đòi về Việt Nam thì các bị can buộc người thân phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đó và chi phí để đưa nạn nhân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2018 - 2021, các bị can đã đưa nhiều phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, bán cho đàn ông Trung Quốc thông qua hình thức môi giới hôn nhân và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép để thu lợi bất chính, cũng như cưỡng đoạt tài sản của người khác.



Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, từ năm 2019 - 2022, Hải và Tú với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã câu kết chặt chẽ với các bị can nêu trên tìm kiếm, dụ dỗ và tổ chức đưa 11 phụ nữ Việt Nam gả bán cho người Trung Quốc để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Trong số các nạn nhân, có người chưa đủ 16 tuổi, đặc biệt có nạn nhân là người có bệnh lý tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.