Đề nghị truy tố cựu Giám đốc CDC Cà Mau

Ngày 31.7.2022, cả 3 bị can Đặng Hải Đăng, Hồ Quang Nhu và Lê Ngọc Định bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam. Trước đó, vào đầu năm 2022, cả 3 đã nộp lại cho cơ quan chức năng số tiền đã nhận của Công ty Việt Á; trong đó, Đặng Hải Đăng nộp lại khoảng 1 tỉ đồng. Sau một thời gian bị tạm giam, 3 bị can trên được cho tại ngoại để điều trị bệnh.