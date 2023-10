Đề nghị T.Ư hỗ trợ địa phương chi trả cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Sáng 27.10, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội XV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất thống nhất 3 lực lượng: bảo vệ dân phố; công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng; các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng để thành lập khoảng gần 85.000 tổ an ninh, trật tự tại các tổ dân phố trên cả nước, biên chế khoảng 254.163 người. Nhiệm vụ chính là hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo luật được Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới dẫn báo cáo của Chính phủ khẳng định, việc thành lập lực lượng mới sẽ không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm so với thực tiễn hiện nay.

Cạnh đó, theo ông Tới, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bỏ nội dung quy định đối với địa phương khó khăn về ngân sách thì được ngân sách T.Ư hỗ trợ, bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chi cho lực lượng an ninh, trật tự vượt quá khả năng cân đối của địa phương

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình) nêu ý kiến tại phiên thảo luận GIA HÂN

Không đồng tình với việc này, đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình, đề nghị tiếp tục quy định về bảo đảm kinh phí phù hợp, nhất là với các tỉnh còn khó khăn, nguồn thu chưa đủ bù chi, "tránh tình trạng mỗi địa phương có quy định khác nhau, không đảm bảo công bằng".

Tương tự, đại biểu Hoàng Ngọc Định, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, đề nghị xem xét quy định này vì việc thành lập lực lượng mới là chính sách do T.Ư ban hành trong thời kỳ ngân sách chi thường xuyên ổn định 2021 - 2025.

Theo ông Định, các nhiệm vụ chi phục vụ hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa phương nhiều. Trong khi đó, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách về phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương hàng năm rất lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, đặc biệt là đối với những địa phương còn rất khó khăn, ngân sách chủ yếu phụ thuộc vào T.Ư.

Chính sách do T.Ư ban hành trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 chưa được tính trong định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung quy định về cơ chế hỗ trợ các địa phương khó khăn về ngân sách, không cân đối được ngân sách để bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng này.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định đề nghị ngân sách T.Ư hỗ trợ địa phương chi trả cho lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở GIA HÂN

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cũng đề nghị, với các địa phương không đủ kinh phí chi trả cho lực lượng mới được thành lập, ngân sách T.Ư phải hỗ trợ chi trả. "Tôi nghĩ ghi rõ nếu ngân sách không đủ thì ngân sách T.Ư. Còn ghi ngân sách nhà nước đảm bảo chung chung thì tới lúc Bộ Tài chính đổ cho địa phương, địa phương lại đổ cho Bộ Tài chính", ông Hòa kiến nghị.

Đảm bảo nguyên tắc tự chủ, tự quản sẽ không làm tăng biên chế, ngân sách

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cho rằng, thực chất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng do UBND cấp xã thành lập, hỗ trợ lực lượng công an xã, không phải lực lượng chính quy, không thuộc biên chế nhà nước.

Tuy nhiên, dự thảo luật quy định lực lượng này hoạt động theo hướng dẫn của công an xã. "Vậy lực lượng này có phải là cấp dưới của công an cấp xã hay không?", ông Tô Văn Tám nêu băn khoăn, và đề nghị ban soạn thảo làm rõ.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường UBND tỉnh Quảng Trị, cho rằng đây là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cho nên tổ chức và hoạt động của lực lượng này phải xây dựng và triển khai phù hợp với tính chất "tham gia, hỗ trợ" và nguyên tắc tự chủ, tự quản của cộng đồng dân cư.

Theo ông Đồng, các quy định tại dự thảo về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là "chưa thuyết phục".

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho rằng nếu đảm bảo tính tự quản, tự chủ của lực lượng quần chúng này sẽ không làm tăng biên chế, ngân sách GIA HÂN

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị xem xét, đánh giá lại quy định: "Công an xã trực tiếp quản lý về tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, phân công, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở", cho phù hợp với với nguyên tắc tự quản của lực lượng này.

Tương tự, về chức năng, nhiệm vụ, ông Đồng cho rằng, đây là một dạng "người hoạt động không chuyên trách", không phải chuyên nghiệp nên không cần quy định quá nhiều nhiệm vụ. Tương tự, số lượng người tham gia phải phụ thuộc vào phạm vi rộng hẹp, dân cư nhiều ít, tình hình phức tạp hay không để cộng đồng dân cư tự quyết.

Về chế độ bồi dưỡng, ông Đồng cho rằng, cũng cần phải bám sát nguyên tắc tự quản. "Giữ an ninh, trật tự cho địa bàn cộng đồng, do cộng đồng tổ chức thì cũng nên để cộng đồng thù lao, bồi dưỡng, không nên đòi ngân sách chi trả. Như thế sẽ không làm tăng biên chế không chuyên trách, không tăng kinh phí từ ngân sách nhà nước chi trả", ông Đồng nêu.