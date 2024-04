Đề nghị xử phạt công ty lấy hàng trăm mét khối khoáng sản dưới sông Cổ Chiên

Chưa được cấp phép vẫn 'cạp' hàng trăm mét khối khoáng sản

Ngày 23.4, Sở TN-MT Vĩnh Long vừa có tờ trình UBND tỉnh này về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV XD-TM-DV Q.H (gọi tắt là Công ty Q.H - có trụ sở tại TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) do ông A.Q.H làm giám đốc.

Theo đó, ngày 27.2, Thanh tra Sở TN-MT Vĩnh Long, Phòng Tài nguyên Khoáng sản - Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn cùng Phòng TN-MT H.Mang Thít tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát sông tại ấp Hòa Long, xã Mỹ An, H.Mang Thít thì phát hiện sà lan cạp khoáng sản không phép.

Qua xác minh, sà lan cạp trên do phía Công ty Q.H thuê cạp khoáng sản. Ông H. cho biết, công ty có làm văn bản xin UBND tỉnh Vĩnh Long nạo vét bùn trong vùng nước hoạt động cảng thủy nội địa Mỹ An để làm Cảng nội địa Mỹ An nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Dù vậy, ông H. đã thuê sà lan cạp khoáng sản dưới lòng sông Cổ Chiên đổ lên bờ.

Ông H. thừa nhận có thuê sà lan cạp (không có hợp đồng) tiến hành khai thác cạp đất bùn từ lòng sông Cổ Chiên cách bờ kè bê tông hiện hữu khoảng 20 m để cạp lên phần nền xi măng trên bờ kè với tổng khối lượng khoảng 200 m3. Ngoài ra, đơn vị này còn khai thác cạp đất bùn từ lòng sông Cổ Chiên lên sà lan được 3 chuyến với tổng khối lượng là 1.300 m3 để tiến hành đắp bờ bao tại ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, H.Mang Thít. Sau khi bị kiểm tra ngày 27.2, công ty đã ngưng các hoạt động liên quan cho đến nay. Tổng khối lượng đã khai thác là khoảng 1.500 m3.

Kết quả giám định, trong số bùn đã khai thác, có gần 500 m3 cát. Ngày 10.4, Thanh tra Sở TN-MT Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Q.H vì đã vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản...

Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long xử phạt Công ty Q.H. số tiền 350 triệu đồng, buộc công ty nộp lại gần 30 triệu đồng tương đương số cát đã khai thác trái phép.

Đề nghị tịch thu tang vật phương tiện vi phạm

Sau khi rà soát quy định, hồ sơ về đề xuất xử phạt vi phạm hành chính Công ty Q.H của Sở TN-MT, Sở Tư pháp Vĩnh Long nhận thấy Công ty Q.H. đã có 2 hành vi vi phạm hành chính ở 2 lĩnh vực khác nhau là hành vi vi phạm quy định nạo vét vùng nước đường thủy nội địa quy định tại Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và hành vi vi phạm về khai thác cát sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như trên...

Theo Sở Tư pháp Vĩnh Long, nhận thấy các thành phần hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Q.H do Sở TN-MT lập cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu theo quy định. Tuy nhiên, việc đơn vị đề xuất chỉ áp dụng hình thức xử phạt chính (xử phạt tiền) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, mà không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung “tịch thu tang vật phương tiện vi phạm” là chưa phù hợp, cần xem lại.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, trong chiều 24.4, UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp với nhiều sở, ngành, đơn vị có liên quan để xem xét nội dung đề nghị tại tờ trình của Giám đốc Sở TN-MT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Q.H.