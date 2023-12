Công an tỉnh Trà Vinh trao 260 triệu đồng cho đại úy Trần Hoàng Ngôi

Ngày 8.12, đoàn công tác của Công an tỉnh Trà Vinh do thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó giám đốc Công an tỉnh, dẫn đầu đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 260 triệu đồng cho đại úy Trần Hoàng Ngôi. Số tiền này do Công an tỉnh Trà Vinh vận động cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đóng góp.

Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, thăm hỏi và trao hỗ trợ cho đại úy Trần Hoàng Ngôi NAM LONG

Tại đây, thiếu tướng Kiên Rịnh và các thành viên đoàn công tác thăm hỏi, động viên đại úy Trần Hoàng Ngôi; đồng thời mong muốn người thân giúp đại úy Ngôi sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Cùng ngày, tại Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long), thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn H.Trà Ôn.

Thượng tá Nguyễn Văn Rong, Trưởng phòng Công tác đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh, thừa ủy quyền trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho đại úy Trần Hoàng Ngôi NAM LONG

Đại diện Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Vĩnh Long đã công bố và trao các quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho tập thể Công an H.Trà Ôn và cá nhân đại úy Trần Hoàng Ngôi, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an H.Trà Ôn; quyết định tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho 3 cán bộ thuộc Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an H.Trà Ôn vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ khai thác khoáng sản trái phép.

3 cán bộ thuộc Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an H.Trà Ôn được khen thưởng NAM LONG

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 23.11, tổ công tác thuộc Công an H.Trà Ôn gồm 4 cán bộ thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Phát hiện ghe gỗ có 2 người khai thác cát trái phép, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên nhưng cả 2 không chấp hành, điều khiển phương tiện bỏ chạy và va chạm vào ghe của tổ công tác.



Vụ va chạm làm 4 cán bộ rơi xuống sông, 3 người bám lên được, riêng đại úy Ngôi bị chân vịt va trúng làm đứt 2 chân, phải nhập viện cấp cứu và điều trị cắt cụt 2 chân, tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Hiện, đại úy Trần Hoàng Ngôi đã xuất viện, đưa về chăm sóc và điều trị tại Công an H.Trà Ôn, sức khỏe dần ổn định.