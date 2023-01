Đề ngữ văn dài 4 trang, phụ huynh học sinh lo lắng, nhà trường nói gì?

Kết thúc kỳ kiểm tra học kỳ 1, phụ huynh học sinh lớp 10 Trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) tỏ ra lo lắng vì đề kiểm tra môn ngữ văn có độ dài 4 trang giấy, riêng ngữ liệu phần đọc hiểu có độ dài 2 trang. Phụ huynh bày tỏ với thời gian làm bài là 90 phút mà đề dài như vậy thì học sinh mất nhiều thời gian đọc đề, ảnh hưởng đến thời gian còn lại để làm bài.

Với đề kiểm tra ngữ văn này, một thạc sĩ ngữ văn đang dạy THPT tại Q.Bình Tân, cho rằng phần đọc hiểu, đề cho ngữ liệu là một văn bản thông tin dài gần 2 trang giấy và yêu cầu học sinh trả lời 7 câu trắc nghiệm khách quan, 3 câu tự luận khiến học sinh mất rất nhiều thời gian cho việc đọc đề.

Ngoài ra, cũng theo giáo viên này, phần viết, ngữ liệu cho đoạn thơ Việt Nam quê hương ta của nhà thơ Nguyễn Đình Thi cũng tương đối dài so với tổng thời gian làm bài 90 phút.

“Về nội dung, đây là một đề ngữ văn phù hợp với học sinh. Nhưng về hình thức, đề quá dài không phù hợp với một đề kiểm tra định kỳ. Ngay cả đề thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn của Bộ GD-ĐT cũng chỉ có 1 trang và thời gian làm bài 120 phút”, thạc sĩ ngữ văn nói.

Nhà trường nói gì?

Sau khi phóng viên Báo Thanh Niên phản ánh những lo lắng của phụ huynh về bài kiểm tra học kỳ môn ngữ văn, giáo viên Phan Quan Thông, tổ trưởng tổ ngữ văn Trường THPT Hùng Vương, cho biết khi tiếp nhận ý kiến từ Báo Thanh Niên, trường đã cho rà soát từ khâu ra đề, hướng dẫn chấm đến triển khai hướng dẫn chấm, việc chấm chung và kết quả chấm kiểm tra học kỳ môn ngữ văn. Tổ trưởng tổ ngữ văn Trường THPT Hùng Vương phản hồi như sau: văn bản thông tin có độ dài tương đương với văn bản học sinh đã tìm hiểu trong sách giáo khoa. Do đó, văn bản được chọn không quá dài và phù hợp với tốc độ đọc của học sinh THPT.

Phần đọc hiểu gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận. Trong đó mỗi câu trắc nghiệm sẽ có 4 phương án lựa chọn vì thế dung lượng các phương án lựa chọn cũng sẽ khiến đề kiểm tra dài hơn so với câu hỏi tự luận. Tuy nhiên, khi trả lời, học sinh chỉ cần chọn phương án đúng nhất, không mất thời gian trả lời như đối với các câu tự luận.





Về mặt kỹ thuật, theo thầy Quan Thông, đề kiểm tra đã được bộ phận sao in đề tăng cỡ chữ và giãn dòng do đó cảm giác đề sẽ dài hơn so với đề kiểm tra gốc. Ngoài ra, trong quá trình dạy văn bản thông tin, giáo viên cũng đã hướng dẫn học sinh các kỹ thuật đọc phục vụ cho việc trả lời các câu hỏi. Học sinh có thể đọc đề mục để xác định nội dung câu trả lời nằm trong mục nào, sau đó đọc sâu và kỹ mục đó để tìm thông tin liên quan.

Theo thầy Quan Thông, trước khi ra đề kiểm tra, toàn bộ giáo viên dạy khối 10 đã thống nhất nội dung, hình thức ra đề, ma trận đề kiểm tra cũng như thảo luận về phương pháp ôn tập, chuẩn bị tâm thế cho học sinh làm bài kiểm tra.

Qua rà soát, đề kiểm tra đúng với thống nhất của tổ chuyên môn, đảm bảo các yêu cầu cần đạt, đúng tinh thần hướng dẫn kiểm tra đánh giá của Bộ GD-ĐT. Văn bản phần đọc có chủ đề phù hợp, gần gũi với chủ đề đã được học. Các câu hỏi phần đọc có tính kế thừa chương trình cũ, bám sát các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có tính tương đồng với các dạng câu hỏi học sinh đã gặp trong lúc tìm hiểu về văn bản thông tin trong sách giáo khoa.

Về ngữ liệu phần viết, thầy Quan Thông nói yêu cầu của đề đáp ứng theo yêu cầu học sinh đã học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phân tích, đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn thơ, chứ không yêu cầu học sinh phân tích nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ như trong chương trình cũ. "Trong quá trình dạy, phân tích mẫu văn bản viết trong sách giáo khoa, chúng tôi đã hướng dẫn học sinh về việc xác định chủ đề và yêu cầu như trên, hướng dẫn học sinh cách thức để viết bài theo yêu cầu. Do đó, học sinh đủ kiến thức và kỹ năng để làm tốt phần viết. Ngữ liệu Việt Nam quê hương ta (Nguyễn Đình Thi) là đoạn trích đã lược bớt so với văn bản gốc, dung lượng tương đương so với đề kiểm tra thường ra trong thời gian 90 phút", thầy Quan Thông phân tích.

Về kết quả bài kiểm tra môn ngữ văn, giáo viên Phan Quan Thông cho biết trường đã tiến hành họp giáo viên khối 10 thảo luận hướng dẫn chấm và chấm chung. Kết quả 5 bài chấm chung đạt loại khá tốt từ 6,75 đến 8,25 điểm. Theo nhận xét của tập thể giáo viên dạy khối 10, học sinh có kỹ năng đọc và trả lời câu hỏi khá tốt. Học sinh biết cách viết một văn bản phân tích, đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn thơ đảm bảo các yêu cầu cần đạt. Một số bài viết thể hiện những cảm nhận sâu sắc của học sinh về đoạn thơ.

Theo kết quả sơ bộ, 99,91% học sinh đạt điểm trên trung bình, 0,09% dưới trung bình. Tỷ lệ khá giỏi đạt mức cao 85,67% và điểm cao nhất là 9,5 điểm.

Bên cạnh đó, thầy Thông cho biết: “Tuy nhiên, đây là lần ra đề kiểm tra định kỳ đầu tiên của môn ngữ văn lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, do đó, chúng tôi cũng sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu và điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp để hoàn thiện hơn trong những lần ra đề kiểm tra lần sau”.