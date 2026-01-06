Đề phòng thời tiết khắc nghiệt, Phú Quốc kêu gọi tiết kiệm nước

Ngày 6.1.2026, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, cơ quan này vừa phát đi thông báo yêu cầu toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ dân trên địa bàn thực hiện nước tiết kiệm.

Hiện nay, nguồn nước cung cấp cho đặc khu Phú Quốc chủ yếu được lấy từ hồ Dương Đông ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo báo cáo của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang, mực nước hồ chứa Dương Đông hiện nay vào khoảng 28 m, cao hơn 0,48 m so với cùng thời gian này năm 2024. Tương ứng với dung tích toàn bộ hồ là 5,94 triệu m3, trong đó dung tích hữu ích 5,43 triệu m3.

Hồ Dương Đông cung cấp nước thô cho Công ty TNHH MTV cấp thoát nước An Giang - chi nhánh Phú Quốc dao động khoảng 23.000 - 24.000 m3/ngày đêm.

Dự kiến, nếu thời tiết bất lợi nhất trong mùa khô 2025 - 2026 (nắng nóng, không mưa), với trữ lượng và công suất cấp như hiện tại thì Hồ nước Dương Đông có thể cấp nước được khoảng 8 tháng nữa, tương đương đến tháng 8.2026, đảm bảo an ninh nguồn nước qua hết mùa khô.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thời tiết Phú Quốc đang ở giai đoạn đầu mùa khô, lượng mưa rất thấp và phòng các trường hợp xấu có thể xảy ra, do đó, UBND đặc khu Phú Quốc thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hộ dân trên địa bàn có ý thức sử dụng tiết kiệm nước trong kinh doanh và sinh hoạt nhằm giảm áp lực của Hồ chứa nước Dương Đông.

Theo Chi nhánh cấp nước Phú Quốc, hiện nhà máy hoạt động công suất 24.000 m3/ngày đêm, nguồn nước xử lý chủ yếu được lấy từ hồ Dương Đông, hiện tại chỉ cung cấp nước sạch cho khu vực Dương Đông, An Thới, một phần Cửa Dương và Dương Tơ. Tuy nhiên, chi nhánh vẫn chưa thể mở rộng mạng lưới do đang thiếu nước nguồn, phải chờ các dự án xây dựng hồ nước được triển khai.