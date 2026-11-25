Như Thanh Niên đã phản ánh, quỹ bảo trì chung cư (2% giá trị căn hộ) là nguồn quỹ được lập để dự phòng các tình huống phải bảo trì, sửa chữa khi chung cư xuống cấp. Tuy nhiên, một thực tế nảy sinh là quỹ bảo trì chung cư có thể lên tới hàng trăm tỉ đồng, trở thành nguồn cơn của rất nhiều tranh chấp, khiếu kiện… trong nội bộ ban quản trị (BQT) hay giữa cư dân với BQT. Đáng lo ngại hơn, một số vụ việc đã chuyển từ tranh chấp dân sự sang án hình sự.

Nhiều đề xuất nên giao cho chủ đầu tư quản lý quỹ bảo trì với sự giám sát của ban quản trị cư dân, chính quyền địa phương và ngân hàng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Mới đây, kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại một chung cư ở P.Bình Trưng (TP.HCM) đã chỉ ra 4 nhóm vi phạm lớn liên quan đến việc tự ý cắt nước của cư dân, sử dụng kinh phí bảo trì sai mục đích, hồ sơ hội nghị nhà chung cư có dấu hiệu giả mạo chữ ký và vi phạm về lưu giữ chất thải nguy hại. Đáng lưu ý, kết luận dẫn biên bản của tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP.HCM) cho thấy BQT chung cư đã sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để thanh toán công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải thông qua hợp đồng kinh tế bảo dưỡng và bảo trì hệ thống xử lý nước thải không đúng mục đích theo quy định pháp luật.

Mệt mỏi vì tranh chấp

Theo dõi loạt bài phản ánh những bất cập hiện nay trong việc giám sát, quản lý và sử dụng quỹ bảo trì chung cư đăng tải trên Thanh Niên, bạn đọc (BĐ) Uyen Nguyen Cao đánh giá: "Thông tin đề cập rất sát thực tế, mong các cơ quan chức năng rà soát các chung cư trên địa bàn TP.HCM để ngăn chặn những tình huống này". BĐ Quynh Luu chia sẻ: "Phải thừa nhận chọn sống ở chung cư có nhiều ưu điểm, phù hợp với đô thị hiện nay. Tuy nhiên, chung cư mới xây thì lo chủ đầu tư không bàn giao quỹ bảo trì, còn khi đã bàn giao thì đôi khi nhức đầu với chuyện BQT lạm quyền sử dụng quỹ".

Nên chăng có khung pháp lý sát hơn về thuế, an ninh, PCCC, vận hành kỹ thuật… để các BQT có thể tự đứng ra thuê nhân sự vận hành, sẽ đáp ứng được mong muốn của phần lớn cư dân. Mạnh Nguyên Nên công khai thông tin đấu thầu chọn đơn vị quản lý chung cư trên hệ thống đấu thầu công. Việc thông thầu nếu xảy ra sẽ gây bất lợi cho cư dân. Ba Phi

Đồng quan điểm, BĐ Huy Nguyễn viết: "Mệt mỏi nhất là trong các group cộng đồng cư dân chung cư suốt ngày phải nghe tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư, giữa cư dân với BQT, thậm chí giữa thành viên BQT cũng cãi nhau". BĐ Thuy Le phân tích thêm: "BQT là do hội nghị nhà chung cư bầu ra, nhưng đâu phải ai cũng có nghiệp vụ kế toán, quản lý? Vậy thì phải chọn mặt gửi vàng cho các công ty quản lý, vận hành nhà chung cư. Vấn đề là khâu chọn này phải rõ ràng, minh bạch".

Cần tiêu chuẩn mới

Đa số BĐ đánh giá trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều khu chung cư theo xu thế đô thị hiện nay thì "nghề vận hành, quản lý nhà chung cư" phải được thiết lập với những tiêu chuẩn, quy chuẩn bài bản hơn. BĐ Trịnh Cường đề nghị: "Đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu đặt ra bộ tiêu chuẩn, cần thiết thì cấp chứng chỉ cho nghề mới phát sinh theo thực tế cuộc sống - nghề quản lý chung cư".

Theo BĐ Trường Lưu: "Cần thiết xây dựng mô hình giám sát quản lý nhà chung cư theo hướng tách bạch quyền quản lý, quyết định và giám sát. Như vậy, trọng tâm vấn đề không nằm ở việc ai đang giữ tiền bảo trì mà là cơ chế sử dụng quỹ bảo trì một cách minh bạch và được kiểm soát chặt chẽ".

Tán thành, BĐ Minh Quan góp thêm ý kiến: "Khi quỹ bảo trì bị tranh chấp hoặc chậm bàn giao thì việc sửa chữa thiết bị chung (thang máy, PCCC) có thể bị trì hoãn, làm giảm an toàn vận hành, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Vì vậy, không thể khoán trắng khâu quản lý chung cư cho người dân được. Vai trò giám sát của chính quyền địa phương lúc này là rất cần thiết".